Asesinados en Burkina Faso, David Beriáin y Roberto Fraile, periodistas

Los dos periodistas españoles que habían sido dados por desaparecidos tras un ataque por un grupo armado este lunes en el este de Burkina Faso han sido asesinados, según confirmó ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Aunque González Laya se limitó a ofrecer las iniciales de los dos fallecidos (D.B.A. natural de Pamplona y R.F.F. de Barakaldo, Bizkaia), ambos han sido identificados ya como David Beriáin y Roberto Fraile por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Los dos fallecidos estaban realizando un documental sobre los esfuerzos de las autoridades de Burkina Faso para proteger los parques naturales del país frente a la caza furtiva y las comunidades que habitan en ellos.

Ambos formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto hacia las 15.30 horas del pasado lunes en un parque natural situado en la frontera entre Burkina Faso y Benín, una “zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos”, subrayó la ministra, que lamentó la “triste noticia”.

Los dos españoles, ambos varones, se encontraban en paradero desconocido junto a un irlandés y un miembro de las fuerzas de seguridad burkinesas tras un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra una patrulla mixta de la unidad contra la caza furtiva en la provincia de Kompienga (este). El Gobierno burkinés ha confirmado en un comunicado el ataque contra un convoy de las fuerzas de seguridad en el que viajaban también expatriados, quienes circulaban a bordo de un vehículo y motos y fueron asaltados en la reserva de Pama. En este sentido, informaron de tres heridos y de cuatro desaparecidos, entre ellos los españoles y el irlandés.

Los medios locales, citando fuentes de seguridad, aseguraron que los tres occidentales fueron ejecutados por sus captores, si bien otros apuntan a que habrían resultado heridos en la emboscada.

CONDOLENCIAs. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundía ayer desde redes sociales su pésame ante la noticia: “Se confirma la peor de las noticias. Todo el cariño para los familiares y allegados de David Beriáin y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso. Y nuestro reconocimiento a quienes, como ellos, realizan a diario un periodismo valiente y esencial desde las zonas de conflicto”.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se hacía igualmente eco en Twitter de la amarga noticia: “Todo mi cariño a las familias y compañeros de David y Roberto... Ejercieron un periodismo valiente para mostrarnos la realidad de conflictos que, sin su trabajo, no podríamos conocer de primera mano”

Nemesio Rodríguez, periodista ferrolano presidente de la FAPE, señalaba: “En mi nombre y el de FAPE, nuestro más sentido pésame por el asesinato de los periodistas David Beriáin y Roberto Fraile. Urge que gobiernos y ONU refuercen la protección periodistas. El periodismo de investigación es fundamental”.

Y David Jiménez, ex director de El Mundo, lamentaba también dicha perdida y recordaba además un episodio concreto: “Hace diez años, en Fukushima, recibí la llamada de un tipo al que no conocía. Le habían contado que me había quedado tirado y estaba en dificultades: ‘Vamos por ti’. Era David Beriáin...”.