Ata 92 intérpretes desde hoxe na nova audición do Centro Dramático

EN SANTIAGO O Centro Dramático Galego (CDG) vai

desenvolver desde hoxe ata o venres ao 28 de agosto as probas de interpretación

para seleccionar as 20 actrices e actores que integrarán os elencos das súas tres próximas producións propias: O charco de Ulises, dirixida por Marián Bañobre e Santiago Cortegoso, Terceiro acto, por Andrea Jiménez e Noemi Rodríguez, e Serva me, servabo te, por Belén Bouzas, Fran Martínez e Diego M. Buceta. Nelas participarán os 92 intérpretes que superaron unha primeira fase de valoración dos perfís artísticos de carácter profesional, á que concorreron 348 candidatos.

A compañía teatral da Xunta de Galicia levará a cabo un estrito protocolo de seguridade, elaborado xunto co servizo de prevención de riscos, con medidas específicas para cada unha das probas, que terán lugar en diferentes quendas desde as 10:00 ás 22:00 h. para limitar o número de persoas coincidentes no escenario e no resto de instalacións da súa

sede no Salón Teatro de Santiago, un dos centros principais do sector. Dos candidatos que superaron a primeira fase, 50 aspiran a formar parte do elenco de 10 que levará ás táboas O charco de Ulises, mentres que 18 participarán nas probas para Terceiro acto e 25 nas de Serva me, servabo te. ECG