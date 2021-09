‘Atlas Miradoiros da Ribeira Sacra’, obra de Augusto Pérez Alberti

PUBLICACIÓNS. O conselleiro de Cultura, Educación e

Universidade, Román Rodríguez, sinalou este martes a suma de apoios como o elemento fundamental para “contribuír a que este proxecto común que chamamos Ribeira Sacra desfrute das mellores perspectivas posibles”. Fíxoo na presentación do Atlas Miradoiros da Ribeira Sacra, unha publicación do xeógrafo Augusto Pérez Alberti que cualificou como “un punto máis no traballo pola candidatura da Ribeira Sacra, á que o autor ten sumado os seus esforzos case desde o primeiro momento”, explicou o conselleiro, que salientou a beleza da paisaxe

da coñecida zona. REDACCIÓN