Audi reúne en Madrid a las mentes que están cambiando el futuro

La primera edición del Audi Summit for Progress, un encuentro para promover las iniciativas que hacen realidad una sociedad más sostenible basada en el progreso, la innovación y el diseño, ha reunido hoy en Madrid a quince de las mentes más brillantes del mundo bajo el lema “Ideas to start the future”. Más de 300 asistentes acreditados se han dado cita en el Palacio de Cibeles para seguir en directo el evento, que también se ha retransmitido en streaming.

Desde su creación hace más de cien años, Audi ha sabido integrar en su herencia de innovación tecnológica una cultura colaborativa para construir un futuro mejor. Fruto de esa visión nace Audi Summit for Progress, un encuentro ideado por Audi España para promover soluciones que permitan hacer realidad una sociedad más sostenible. Con esta iniciativa, la marca de los cuatro aros entra en una nueva era inspirada por una filosofía que incide en la idea de celebración del progreso, siempre con el foco en las personas y procurando el bienestar de la sociedad.

La primera edición de este Audi Summit for Progress se ha centrado en las ideas que transforman el mundo con un impacto positivo a través de la visión y la experiencia de personalidades que son verdaderos referentes a nivel internacional, como Peter H. Diamandis, Eneko Atxa, Inma Bermúdez, Sara Werner, Owen Rogers o Dimas Gimeno, entre otros. Además, como líder y referencia en movilidad premium sostenible, Audi ha tenido representación en el evento con las ponencias de Henrik Wenders, Chief Marketing Officer de AUDI AG; César Muntada, Jefe de Diseño de Iluminación de AUDI AG; y Caita Montserrat, Directora CX & Digital Transformation de Audi España. También ha asistido al evento Hildegard Wortmann, Vicepresidenta Mundial de Ventas y Marketing de AUDI AG, que no ha querido perderse la primera edición del Audi Summit for Progress en España.

La jornada de ponencias arrancó después de la bienvenida por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de la capital y lugar escogido para el primer Summit de Audi. En su discurso de presentación, José Miguel Aparicio, Director de Audi España, agradeció su presencia a los asistentes y a todos los ponentes a un encuentro que nace “como una iniciativa para dar respuesta al compromiso de crear un futuro mejor a través del progreso. Un futuro que para Audi es una actitud, una forma de ver la vida y de actuar”. Aparicio destacó los tres desafíos a los que se enfrenta la transformación actual que esta viviendo el mundo del automóvil: la sostenibilidad, la digitalización y las nuevas formas de movilidad; explicando cómo la marca quiere formar parte del cambio “generando progreso e innovación y creando impacto positivo, respondiendo al reto de proporcionar a las generaciones futuras una movilidad premium sostenible”.

Por su parte, Henrik Wenders puso de relieve cómo afronta el fabricante alemán este desafío: “En Audi vivimos el progreso basándonos en nuestra experiencia tecnológica. La tecnología es la llave que nos va a permitir descarbonizar el proceso de producción y, a través de la digitalización, dar forma a una movilidad neutra en emisiones de CO2 que va a ser increíble en el futuro”.

Peter H. Diamandis, el gran gurú mundial de la innovación y el progreso, que visitaba por primera vez España, ha desvelado las claves para generar ideas exponenciales capaces de cambiar por completo la vida de mil millones de personas en menos de cinco años. Ideas que enlazan con la filosofía living progress, donde el verdadero concepto de progreso es sólo aquel que realmente es capaz de cambiar a mejor nuestras vidas. “El Audi Summit for Progress es una mirada a cómo diversas tecnologías se están uniendo para reinventar nuestro mundo y hacer que sea bello y de alto rendimiento, pero también para satisfacer las necesidades de la Humanidad. Los grandes problemas a los que nos enfrentamos son, en realidad, las oportunidades más grandes”. Diamandis explicó el desafío que la sociedad tiene por delante: “El gran reto pasa por cambiar nuestra mentalidad, entender que la tecnología es la gran fuerza que ha transformado un mundo lineal en un mundo exponencial. Una vez que visualizamos este potencial de convertir la escasez en abundancia a través de tres grandes fenómenos -la desmonetización, la desmarketización y la democratización-, podemos poner todo nuestro foco en ser verdaderos ‘problem solvers’. Por ejemplo, tecnología aplicada a la detección inmediata de grandes incendios forestales, o a la reversión del envejecimiento biológico”.

Para Sara Werner, CoFundadora de Cocunat y pionera del concepto toxic free, la llave para cambiar el mundo es el egoísmo altruista, en el sentido de que, si podemos cambiar la forma en la que nos cuidamos, mirando hacia nosotros mismos, podemos también influir de forma positiva en la sociedad. Acabando con las toxinas, que son disruptores endocrinos y afectan gravemente a la salud, se puede cambiar a nivel global la salud de toda la Humanidad. Para Sara Werner: “Convertirnos en actores del cambio fue la clave para que todo nuestro proceso de innovación se transformara en un impacto real, visible y tangible. Es esa la actitud que nos lleva a emplear, por ejemplo, inteligencia artificial aplicada al diseño de cosméticos, mediante el rastreo de millones de datos de motivaciones y necesidades del consumidor; o adelantarnos al futuro creando productos basados en la ciencia de la epigenética, capaces de invertir el triángulo de la belleza”.

Premiado dos veces como el chef más sostenible del mundo, Eneko Atxa explicó cómo la propia gastronomía, si se gestiona de forma adecuada, puede servir como una herramienta para cambiar las mentes alrededor de la sostenibilidad y el futuro. Eneko Atxa comenzó hace ya ocho años un “viaje” sostenible que va de la A a la Z: desde los materiales de construcción y energías limpias en su restaurante Azurmendi, pasando por su labor divulgativa, que incluye programas de educación y concienciación a todos los estratos sociales, como su colaboración con la NASA en el desarrollo de aplicaciones potenciales de los micelios como material constructivo para colonizar otros mundos. “Venir a este Summit que organiza Audi y coincidir con gente de otras áreas que aportan su conocimiento y su visión sobre cómo podemos crear conjuntamente un futuro más sostenible es muy enriquecedor para mí. La gastronomía se encuentra con otras muchas disciplinas, como la propia movilidad, en un mismo punto en común, que es la sostenibilidad”.

Recién galardonada con el Premio Nacional de Diseño 2022, Inma Bermúdez, defensora del diseño como herramienta de progreso y acelerador del cambio, ha defendido el papel de los diseñadores en un mundo que mira al futuro. “Es necesario incorporar la mirada del diseño y la creatividad desde el primer momento, sumando a los diseñadores en puestos de poder e influencia. Los diseñadores tenemos que ofrecer productos sostenibles, pero además estéticos. No vale de nada hacer algo sostenible si la persona no va a crear un apego con ese objeto, con lo cual es tan importante la estética como la sostenibilidad”, ha señalado en una charla plagada de reflexiones y experiencias alrededor del diseño.

Un futuro mejor a través de las ideas: sostenibilidad, personas, movilidad La jornada del Audi Summit for Progress ha recorrido los tres grandes bloques de ideas que han supuesto el eje de las ponencias: “El futuro de la movilidad sostenible”, “Una sociedad centrada en las personas” e “Ideas para empezar el futuro”.

Carlo Van De Weijer, Gerente General del Instituto de Sistemas de IA, ha expuesto las tendencias sobre el futuro de la movilidad y la inteligencia emocional para ser más sostenibles e ir más rápido. De la mano de Adam Baidawi, embajador de sostenibilidad de Condé Nast, se han compartido aprendizajes sobre los retos para impulsar la sostenibilidad en toda la cadena de valor e inspirar a los consumidores en nuevos hábitos. Sally Uren, CEO de Forum for the Future, en directo desde Londres, ha expuesto la relevancia de plataformas de colaboración y el impulso de las alianzas para avanzar hacia el cambio sistémico, con la diversidad como punto trasversal.

Dimas Gimeno, Socio Fundador de WOW, también ha explicado que el mundo físico va a trabajar para el digital en unos años y cómo es posible ir más allá, romper las reglas establecidas y cambiar incluso el modo de consumo actual con nuevos modelos de negocio. Owen Rogers, Socio y Director Ejecutivo de IDEO, ha explicado que parte del trabajo de un diseñador debe ser crear herramientas, conversaciones, experiencias y entornos que ayuden a la organización a adoptar la innovación y el cambio para producir un impacto positivo. Junto a Rogers ha participado también César Muntada, Jefe de Diseño de Iluminación de AUDI AG, que ha adentrado a los asistentes en el increible mundo del diseño aplicado a la luz. Muntada ha destacado que “en Audi entendemos la vida como una experiencia en torno a la luz, porque desde que nacemos y nos abrimos al mundo de la luz, ésta forma parte de nuestra vida y acompaña y define muchas de nuestras experiencias y momentos más importantes”.

Por su parte, Caita Montserrat, realizó una ponencia centrada en el Audi Creativity Challenge, la iniciativa social y educativa de Audi que potencia el talento emergente como motor de cambio para transformar el futuro. Acompañada por los ganadores de la sexta edición de este certamen, declaró: “La creatividad no es algo innato, se puede enseñar, y las empresas tenemos mucho que hacer en este ámbito. Para ello pusimos en marcha el Audi Creativity Challenge, cuya misión es generar una cultura creativa e innovadora entre los más jóvenes para proponer soluciones que mejoren el entorno y el bienestar de las personas”.

Audi skysphere concept y Audi A6 e-tron concept: el futuro de la movilidad premium El Audi Summit for Progress también ha sido el escenario de la presentación, por primera vez en España, de dos de los concept cars que anticipan la movilidad premium del futuro de la marca de los cuatro aros: el Audi skysphere concept, y el Audi A6 e-tron concept.

Gracias a un sistema que permite modificar 250 milímetros la distancia entre ejes y la longitud, a la revolucionaria concepción de su habitáculo como espacio interactivo, a la conducción autónoma de nivel 4 y a un completo ecosistema digital, el Audi skysphere concept propone dos experiencias en un mismo vehículo: las que transmiten un gran turismo y un deportivo, con un sistema de propulsión eléctrica de 465 kW (632 CV) y una autonomía superior a los 500 km. Por su parte, el Audi A6 e-tron concept supone un anticipo de lo elegante, dinámica y eficiente que será la propuesta de la marca de los cuatro aros en el segmento de las berlinas de lujo de propulsión eléctrica. Con un coeficiente aerodinámico de sólo 0.22, una batería de última generación y un sistema de recarga ultra rápida con 270 kW de potencia, este concept-car permite recorrer hasta 700 km con una sola carga, recuperar 300 km de autonomía en apenas 10 minutos o cargar la batería del 5 al 80% de su capacidad en menos de 25 minutos.