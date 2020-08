Aumenta la presencia femenina en el mundo de los videojuegos

La representación y el rol actual de las mujeres en los videojuegos muestran la transformación de un sector donde la figura femenina es cada vez más real y relevante. Mujeres luchadoras, empoderadas, valientes, con un aspecto y una personalidad acordes a las historias que van a protagonizar resumen el perfil de las nuevas protagonistas, cada vez más alejado de los estereotipos a los que la industria del videojuego, cuyo día mundial se celebraba ayer, nos tiene acostumbrados.

Gisela Vaquero, profesora colaboradora del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC y presidenta de Women in Games España (Wiges), se refiere a estos tópicos como las cuatro s de personajes femeninos: secundarias, salvadas, sumisas y sexualizadas.

“Se entiende por secundarias aquellos personajes que no son principales; salvadas significa que necesitan siempre y constantemente la ayuda de un personaje masculino para resolver los problemas; sumisas, que su carácter es dominado por otro personaje, y sexualizadas, cuando sus cuerpos son cosificados y usados para el placer del hombre”, describió la profesora y desarrolladora de videojuegos. “Cuando juegas a un videojuego y aparece un personaje femenino, siempre sigue uno de estos cuatro clichés y, muchas veces, hasta dos o tres... ¡o todos!”.

El factor que más contribuye a que la imagen y el papel de los personajes femeninos no esté aún normalizado es que la industria del videojuego fue concebida y creció como un mercado de hombres para hombres.

“Cuando comencé a jugar, para mí era normal que la mujer fuera el personaje en apuros a rescatar o incluso el premio. No le daba importancia, en el sentido de que lo tenía completamente normalizado; pero según crecía, más incómoda me sentía con que todo siguiera igual”, opinó como jugadora Laura González. Como programadora, estudiante de desarrollo de videojuegos en la UOC y parte de la junta directiva de FemDevs, considera que existen grandes mujeres profesionales, pero siguen siendo muy invisibilizadas.

“A escala personal, tuve que buscarlas expresamente y fue cuando me di cuenta de que existían. Si tuviera que destacar a algunas, serían las que trabajaron en la creación de videojuegos en sus comienzos, como Carol Shaw, Dona Bailey o Roberta Williams. Fueron tiempos de cambio y la sociedad era muchísimo más cerrada que en la actualidad, así que su trabajo fue muy importante”.

A día de hoy, Brie Core es uno de los nombres que destaca. Desde sus comienzos como programadora ha ido trabajando en proyectos hasta llegar a ser la diseñadora jefe en tres entregas de Assassin’s Creed, una de las sagas más populares del mundo y uno de los primeros títulos que permite a los usuarios no solo escoger si su personaje es hombre o mujer, sino también decidir su orientación sexual.

En esta línea, Overwatch, Dragon Age, Inquisition y The Last of Us II son otros juegos que integran en sus tramas y subtramas a personajes LGTBI a pesar de la polémica que desatan con ello. El lanzamiento, por ejemplo, de este último título el pasado 19 de junio fue muy criticado porque la protagonista, Ellie, es lesbiana.

Para Gisela Vaquero, las empresas buscan mejorar la diversidad y crear entornos adecuados para todo el mundo. “¿Todas lo hacen? Por supuesto que no, pero que se comience es un factor positivo para el cambio”.