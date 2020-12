“Aunque nuestra solución no cura, ayuda a distraer del dolor”

Has creado junto con tu hermano una tecnología terapéutica en un momento crucial: la pandemia. ¿En qué consiste lo que ofrecéis a los pacientes ingresados en hospitales o residencias?

WakeUp & Smile es una plataforma terapéutica que utiliza la realidad virtual para ayudar a los pacientes (niños y adultos) durante sus tratamientos médicos. La solución, además, sirve de apoyo y entretenimiento para personas con trastornos de ansiedad, estrés, dolor o soledad.

Y yo me pregunto: ¿cómo se consigue evitar el efecto mareo?

WakeUp & Smile supervisa y produce sus contenidos, asegurándose de que ninguno infringe unas reglas de rodaje o montaje que hemos establecido para evitar los efectos mareo en el paciente. Desde el tipo de cámara 360, su posición y altura, la velocidad de frames, la iluminación o la edición. Por último, un equipo de psicólogos hace un visionado completo de cada vídeo, para asegurarse al 100 % de que nuestros contenidos no puedan chocar o provocar mareo, vértigo, sensación de miedo, malestar, desorientación, epilepsia, ni contrastes fuertes de luz o efectos estroboscópicos.

¿De qué manera creáis contenidos exclusivos? ¿Qué pueden ver?

Este año se ha creado WakeUp & Smile Studio, compuesto por un equipo de producción dedicado a crear contenidos terapéuticos para nuestros pacientes. También servirá para la creación de contenidos a medida para fundaciones, laboratorios y hospitales que quieren transmitir a sus pacientes una información sobre su tratamiento de forma personalizada.

De esta forma, cada contenido se adapta a las necesidades, optimizando el servicio y aumentado el impacto psicológico en el paciente.

Por ejemplo: Una mujer embarazada que sigue los vídeos VR recomendados por su médico para entender y disfrutar mejor de su embarazo. O un paciente con depresión al que se le han asignado contenidos creados por psicólogos. O un paciente oncológico que puede viajar y relajarse desde casa, para abstraerse durante unos minutos de los efectos secundarios de su quimioterapia.

¿Cómo nació vuestra idea? ¿Quizá de una experiencia personal?

Exacto, nuestra madre sufrió de cáncer durante 12 años. Hemos aprendido lo que significa ser acompañante de alguien enfermo, entender cómo son los tratamientos, y compartir con ella el dolor, la ansiedad o el miedo.

Tras su fallecimiento, decidimos dimensionar el proyecto y profesionalizarlo con médicos y psicólogos para ayudar a otros pacientes.

Con lo cual, estáis muy familiarizados con la tecnología... ¿hasta qué punto?

En efecto, WakeUp & Smile no es nuestro primer producto tecnológico. Desde nuestra primera productora creada en el 2007, y la agencia digital fundada en el 2014, hemos innovado combinando la producción de contenidos con las nuevas tecnologías (apps, realidad aumentada, realidad virtual, geolocalización, minijuegos, etc.). Esa capacidad híbrida nos ha dado la oportunidad de trabajar con empresas muy interesantes, como Google, Disney, Marvel, Parques Reunidos, Grupo L’Oréal, El Corte Inglés, A3Media, Mediaset, BBC, RTVE, etc.

WakeUp & Smile nace de nuestra experiencia, capacidad de I+D+I y ganas de ayudar a los que más lo puedan necesitar.

¿Podríamos decir que lucha contra otra pandemia: la de la soledad?

Así es, la soledad es un gran problema para los pacientes en tratamiento, ingreso hospitalario, residencias o en casa. Además, el COVID-19 y las restricciones para la seguridad de los pacientes ha provocado un mayor aislamiento con los familiares y acompañantes.

Creemos que WakeUp & Smile, está ayudando a los pacientes aislados y les permite distraerse y evadirse de esta situación tan complicada que estamos todos viviendo.

Porque... esta es también una posibilidad para las personas que viven solas en su casa, no únicamente para enfermos, ¿verdad?

Así es, muchas personas en este país sufren de una soledad extrema, y si no se hace nada al respecto, puede afectar al estado anímico y psicológico de la persona, impactar en su nutrición, forma física, conducta y niveles de estrés o ansiedad.

Nuestra solución ayuda a cualquier persona con dolor, que sea físico o emocional, tanto en hospitales, residencias o en casa.

Y aunque WakeUp & Smile no cura, sí ayuda a distraer del dolor, rebajar los niveles de estrés y ansiedad, alterar la percepción del tiempo para que las horas pasen más rápido y animar al paciente a descubrir otros paisajes que no puede alcanzar o visitar en estos momentos.

Vuestra creación opera ya en más de 20 hospitales en España, Bélgica, Francia y China con un impacto en más de 150.000 pacientes. ¿Tenéis pensado implantar vuestra realidad virtual en Galicia?

Exacto, nos encantaría, además una de las cofundadoras de WakeUp & Smile es de familia gallega. Estamos trabajando para llevar nuestra solución a los hospitales, centros de día y residencias de tercera edad de Galicia. Ojalá muy pronto podamos compartirlo con vosotros.

Lo que me gustaría es romper una lanza a favor de la tecnología. Mucha gente la critica sin darse cuenta de que puede ayudar a muchas personas. Además, hoy todo es tecnología, hasta en el comercio local, pero no todos lo ven.

Totalmente de acuerdo. WakeUp & Smile nace para ayudar a un problema que siempre ha existido, y es el miedo, estrés, ansiedad, dolor a cualquier enfermedad o tratamiento.

Nuestra tecnología no pretende solucionar o reemplazar el trabajo de un personal sanitario, se trata de un servicio de humanización a través de una tecnología complementaria.

Tal como comenté anteriormente, WakeUp & Smile no cura, pero sí ayuda, y mucho.

Está claro que esta tecnología tiene un impacto transversal. ¿Habría que contribuir a la capacitación de trabajadores?

Exactamente, este es un producto que puede ayudar a diversos departamentos o profesionales de la salud, pero también puede profundizarse de forma vertical, como es por ejemplo la Oncohemotología, donde colaboramos con laboratorios, oncólogos, psicooncólogos, a pacientes pediátricos y adultos, al equipo de la unidad del dolor y paliativos.

Respecto a los trabajadores, WakeUp & Smile organiza talleres de formación de realidad virtual para el personal sanitario, de forma que toda la cadena de mandos de un centro, hasta el paciente, sepa lo que hace la realidad virtual, cómo se tiene que usar de forma segura y eficaz.

Y si alguien quisiera participar en vuestro proyecto, qué tendría que hacer.

Hay dos vías, si le gusta el proyecto y quiere formar parte de WakeUp & Smile, le invitamos a visitar la web de La Bolsa Social: www.bolsasocial.com donde podrá participar y ser inversor en nuestra ronda de financiación, abierta hasta el 14 de febrero del 2021.

Por otro lado, se puede apoyar detectando si en su entorno o comunidad podrían necesitar un apoyo terapéutico como el nuestro. Si conoce a fundaciones, hospitales públicos, centros de día, residencias de mayores o particulares a los que podría ser útil Wakeup & Smile, no dude en contactar con nosotros a través de nuestra web.