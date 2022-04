‘Ausentes’, de Afonso Eiré: un libro global da emigración

literatura y novela. O escritor, xornalista e colaborador de EL CORREO GALLEGO, Afonso Eiré vén de retratar o fenómeno da emigración en Galicia na súa última novela. O libro, publicado por Hércules, presentouse este pasado martes na sede da Fundación Rodríguez Iglesias polo seu autor, que estivo acompañado tamén polo presidente da editorial, Francisco Rodríguez Iglesias e a presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, María Xosé Bravo, nun acto no que se levará a cabo unha lectura dramatizada da obra por parte de Miguel Varela, Aurora Rodríguez, Xerardo Cotelo, Chus Sáenz e Xurxo Rodríguez do elenco do Cadro de Teatro Cantigas da Terra, dirixido por Isabel Risco.Ausentes é o libro global da nosa emigración. Non só son as historias dos que marchan aos distintos países de América, de Europa ou do estado español, senón tamén dos que quedan. Todos sofren de Ausencia.

O retrato dos esquecidos, dos que triunfaron, dos que quedaron na diáspora e dos que regresaron, ricos ou pobres. Personaxes, persoas, que as lectoras e os lectores seguro son quen de pórlles cara e, aínda, o seu nome propio; mesmo reflectirse nos seus pensamentos e nas súas vidas. Un libro coral relatado en primeira persoa, onde os datos son certos, coma sempre neste autor, que nos fala tamén daqueles que verdadeirament se lucraron do gran negocio da emigración e onde se analiza o que esta supuxo para Galiza á luz das últimas investigacións. Un libro imprescindíbel para saber quen somos. REDACCIÓN