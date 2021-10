Avances no sector cultural tras a pandemia, segundo o novo barómetro do CCG

A actividade das empresas culturais galegas segue recuperando o camiño da normalidade tras o impacto da covid-19. O 66 % das empresas deste sector, un 12 % máis que en xaneiro, ten xa unha actividade normal. Porén, o sector das artes escénicas segue a ser o máis afectado, cun 20 % das súas empresas sen ningunha actividade.

Ademais, o terceiro Barómetro da Cultura Galega constata que continúa a descender o número de empresas que adoptan medidas para afrontar as dificultades creadas pola pandemia.

Se en xullo de 2020 só o 5 % das empresas non adoptaba ningunha medida, seis meses máis tarde, en xaneiro de 2021, era o 34,9 %, mentres que en xullo deste ano son máis da metade, o 50,7 %, as que non empregan ningunha medida neste sentido.

As cifras constatan unha redución no teletraballo, que, malia ter unha valoración moi positiva, só se aplica nas empresas que máis facturan e nas do ámbito audiovisual.

Outras medidas son os ERTE, que pasan de aplicarse no 38,6 ao 12,7 % das empresas, o establecemento de quendas ou a modificación do horario laboral (do 27,4 ao 11,3 %) ou a redución de actividade (do 36 ao 11 por cento).

Pero a medida que experimentou maior caída dende a primeira onda ata a terceira foi tamén o cesamento de actividade da empresa (do 61,4 de xullo do pasado ano ao 4,3 % do xullo do presente 2021).

O terceiro Barómetro da Cultura Galega albisca algún indicio de recuperación na porcentaxe de facturación.

“Nos últimos doce meses reduciuse do 37,6 ao 9 % a porcentaxe de empresas que experimentaron caídas de máis do 75 % respecto das cifras de 2019.

Tamén baixou a porcentaxe das que reduciron a facturación entre o 51 e o 75 % e, se na primeira onda só un 5,6 % das empresas afirmaban que non viran afectada a súa facturación, esa porcentaxe é agora do 19 %”, asegura o informe. Con todo, a facturación das empresas nesta primeira metade aínda se ve moi afectada pola pandemia.

O 75,7% das empresas enquisadas segue a facturar menos que en 2019 e un terzo delas (o 27 %) relata perdas de máis do 50 % con respecto a aquel exercicio.

Neste aspecto, tamén se aprecia a falta de homoxeneidade dentro do sector.

Máis da metade das empresas das artes escénicas rexistraron caídas na facturación superiores ao 50 %, porcentaxe que non pasa do 15,9 % no sector dos libros e a prensa ou do 22,2 no ámbito das artes visuais.

Dous dos problemas máis citados seguen a ser o cesamento ou caída da actividade da clientela (74,7 %) e as dificultades de tesouraría (38), pero os dous afectan en menor medida neste período analizado, que vai de xaneiro a xullo de 2021.

As dificultades para pagar impostos e seguros sociais, os problemas de distribución, a inseguridade xurídica e as dificultades de financiamento son outros problemas que tamén se mencionan pero con menos incidencia.

Só dous problemas están máis estendidos que en xaneiro: os relacionados cos provedores, como as carencias de subministracións ou os servizos externalizados, e os derivados dos requisitos das medidas de seguridade e hixiene. Dende xaneiro mantense inalterado o terceiro máis citado, as limitacións de capacidade. (32,3 %).