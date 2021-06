‘Axente X.99’, a aventura espacial de Gianni Rodari!

A biblioteca coa que Kalandraka homenaxea a Rodari a raíz do centenario do seu nacemento vén de sumar un novo título: Axente X.99. Contos e versos do espazo (2021). Igual que as dúas últimas obras do italiano publicadas pola editorial pontevedresa, Érase unha vez o Barón Lamberto (2020) e Gelsomino no país dos mentiráns (2020), Axente X.99 inclúese na colección “Sete Leguas” e diríxese a un lectorado máis avezado na lectura.

Dispoñible tamén en portugués, castelán e catalán, está ilustrado por Federico Delicado e traducido ao galego e castelán por Isabel Soto, ambos con recoñecida traxectoria nos seus eidos.

A obra, que acolle sete textos narrativos e quince poéticos, nos que o humor, o xogo coa palabra e o enxeño propios de Rodari están presentes, constitúe unha interesante achega á ciencia ficción, pois nela preséntanse as aventuras dun particular astronauta por distintos lugares do espazo.

