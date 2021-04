Axuda para a reitoral de Santa Comba de Bande

Santiago. O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, visitou na pasada fin de semana xunto co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, a casa reitoral de Santa Comba de Bande, onde o Goberno galego vai levar a cabo unha rehabilitación integral que supón un investimento de 424.000 euros.

As actuacións neste edificio anexo á igrexa de San Trocado ou Santa Comba contribuirán á eliminación de barreiras para os visitantes e á mellora da calidade do entorno lindeiro co templo visigótico. Deste xeito, a Xunta pretende poñer en valor este tesouro arquitectónico co obxectivo de atraer visitantes a través do fomento do turismo cultural e sostible.

Rueda destacou a importancia de recuperar este edificio, que encaixa co modelo turístico de Galicia, baseado na sostibilidade e a calidade. Así, incidiu no potencial turístico do concello e na súa aposta por este modelo de turismo que axuda á dinamización da economía e a fixar poboación no rural. De feito, a igrexa de San Trocado ou Santa Comba de Bande é probablemente o edificio visigótico mais completo da comunidade e un dos mellores exemplos de arquitectura hispanovisigoda da Península Ibérica. REDACCIÓN