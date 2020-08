Axudas estatais ao sector do cinema en Galicia para paliar as pérdidas orixinadas polo covid-19

audiovisual. A Delegación do Goberno en Galicia fixo onte un chamamento ao sector cinematográfico galego para que solicite axudas das liñas habilitadas polo Ministerio de Cultura, dotadas con máis de 13,5 millóns de euros e destinadas a paliar as perdas derivadas da crise sanitaria orixinada polo coranovirus.

As achegas, impulsadas polo Instituto da Cinematografía e as Artes Audiovisuais, contan cunha liña específica para as salas de exhibición e outra para a produción de curtametraxes, expliou a Delegación do Goberno nun comunicado.

A primeira liña mobiliza 13,252 millóns de euros para salas de cinema, cunha dotación máxima de 32.000 euros para complexos con máis de oito pantallas.

As achegas parten de 8.000 euros para salas cunha única pantalla e teñen tramos de 14.000 para dous, 20.000 para entre tres e cinco, e 26.000 para entre seis e oito. Está previsto financiar gastos xerados como consecuencia das medidas sanitarias adoptadas; gastos de campañas orientados á reapertura; custos de actuacións que permitan aumentar a programación de campañas escolares e espazo publicitario para promoción e avances de cinema español nas salas, así como campañas institucionais, entre outros conceptos.

A outra liña de achegas, detalla a mesma fonte, está dotada con 300.000 euros e cunha contía máxima de 70.000, para a produción de curtametraxes.

O prazo para solicitar ambas as liñas finaliza o mércores 2 de setembro ás 14.00 horas.

O delegado do Goberno, Javier Losada, remarcou que o obxectivo é paliar as perdas producidas pola pandemia do covid-19.

Nun mes medio, recádanse 1,9 millóns de euros de 325.000 asistentes nas salas de cine galegas. EFE