Axudas para os festivais musicais e de artes escénicas

Santiago. O Diario Oficial de Galicia publicou este xcoves a convocatoria e as bases que regulan as subvencións da Xunta a festivais profesionais de música e de artes escénicas, aos que este ano destina un orzamento de 550.000 euros, 10.000 euros máis que en 2021. Mantense así o compromiso do Goberno galego cos eventos estratéxicos nestes ámbitos, aos que se apoia no seu esforzo por recuperar os niveis de actividade e emprego anteriores á pandemia.

O incremento do 3 % reverte na modalidade A, dirixida os eventos musicais, para os que se reservan 350.000 euros para contribuír ao regreso aos niveis de capacidade previos á crise sanitaria.

Complementarase coa ofrecida a través da marca FEST Galicia, creada pola Xunta para colaborar dun xeito especial no marco do Xacobeo 21-22 con certames profesionais e que se preocupan por achegarlle valores engadidos á experiencia musical, ademais de servir de plataforma de difusión á marca Galicia e ás actividades de celebración do dobre Ano Santo.

Para os festivais de artes escénicas mantense a dotación de 200.000 euros convocada en 2021, ano no que esta modalidade B xa experimentara un ascenso do 5 %. Á listaxe engadiranse outros eventos a través do Plan anual de convenios da Agadic. redacción