Axustar a memoria de Moncho Reboiras

Cando no outono de 1992, na universidade de Barcelona encetaba o quinto curso de filoloxía galega (eu tiña trinta e oito anos daquela), o profesor que daba literatura galega contemporánea dedicou a primeira clase a situar a historia de Galicia durante o franquismo, nunha traxectoria que -segundo el- acadara o cumio do enfrontamento co Estado español co episodio de loita armada que provocou a morte do militante nacionalista Moncho Reboiras. Na clase que seguiu rebatín tal argumento, na medida en que eu xa era adulto cando o suceso e el era aínda adolescente (este profesor agocha os seus dous apelidos, comúns dabondo, co nome da súa localidade natal; malia estar daquela a preparar a tese, presentouna máis tarde que a miña).

Sirva esta digresión persoal para salientar que o asasinato de Moncho Reboiras a mans da policía o agosto de 1975 en Ferrol foi un asunto desgraciado, ben lonxe da dimensión épica que o nacionalismo radical quixo outorgarlle despois. Un resultado cativo despois que a UPG considerase daquela xeira mimetizar a opción armada por simple seguidismo de ETA.

Agora temos un espléndido e rigoroso estudo sobre a traxectoria da UPG durante a ditadura e, a maneira de epígono, a figura de Xosé Ramón Reboiras, exemplo de entrega á causa. Chéganos, co título de Reboiras. O camiño da rebeldía (Aira) da man de Xurxo Martínez González e Xosé Manuel Pereiro. Despois de consultar moita documentación e fontes xornalísticas e de entrevistar a un grupo amplo de testemuñas daqueles anos, o resultado permite situar a traxectoria do militante nacionalista morto en Ferrol.

O ensaio sitúa a traxectoria do nacionalismo galego radical desde a fundación da UPG, con especial atención na vontade de expansión nos ámbitos obreiros a partir das importantes folgas de 1972 (Ferrol, Vigo) e a participación naquel proceso de Moncho Reboiras. Os autores describen estritamente os feitos, sen valorar de maneira subxectiva a opción que tomara o nacionalismo radical nin a súa relación co resto do movemento antifranquista, coa hexemonía por CC.OO. no mundo laboral e do PCE no conxunto social.

Pero sen dicilo de forma explícita, resulta evidente que o achegamento da UPG ao mundo obreiro tivo unhas doses considerables de voluntarismo, de paracaidismo cabería dicir. E seguindo a mesma tónica, o salto a unha opción armada coma máxima expresión da loita opositora ao franquismo e a España. Unha opción que resultou reforzada cando a Revolución do 25 de Abril en Portugal facilitou un certo caos social a prol de grupos radicais armados.

Pero a descrición -incluso sen engadir cualificativos por parte de Martínez González e Pereiro- da nova opción que emprendera a UPG a partir de 1974 non deixou de constituír un rosario de auténticos despropósitos, froito sen dúbida dunha fuxida cara adiante sen unha base social como a que dispuñan outros movementos (IRA, ETA). Unha actuación mimética que bebía das loitas de liberación no Terceiro Mundo (Alxeria, Angola, Mozambique) e da contestación radical producida en Europa naqueles anos (RAF, Brigadas Vermellas).

Episodios como a acción prevista para o 25 de xullo de 1974, o cruce do Miño para pasar a Portugal ou o atraco a un banco en Escairón amosan que daquela as doses de amateurismo eran máis ca elevadas. Unha inxenuidade que ficou máis evidente cando membros de ETA -entre eles o infiltrado “Lobo”- se trasladaron a Galicia para “osixenar” a súa zona de acción. Os militantes galegos non eran conscientes de que os vascos -en xeral e os políticos en particular, dígoo por experiencia- van á súa desde sempre e se necesitan algún contacto exterior é para vampirizalo e non por solidariedade.

Cómpre conservar a memoria de Moncho Reboiras pola súa xenerosidade verbo o país, malia coller a opción errónea. Sen esquecer que esta estaba chamada ao fracaso, visto o nivel de infiltración que daquela conseguira a policía. Pero despois da lectura deste libro queda unha dúbida no aire: ¿por que Galicia, non sendo terra industrial, foi dada a opcións radicais armadas, sempre minoritarias? Velaí o caso da UPG e Reboiras, os fusilados do FRAP, os membros do misterioso GRAPO ou, anos despois, o Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.

Joaquim Ventura