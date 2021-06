Mercedes Azpilicueta, ganadora del VIII premio de arte de Fundación Jove

A Coruña. La artista visual Mercedes Azpilicueta resultó ganadora del VIII Premio Internacional de Arte Marta García-Fajardo 2021 convocado por la Fundación María José Jove. Su nombre fue seleccionado entre los más de 800 artistas que presentaron trabajos al certamen.

Sus piezas participantes, El Faux-Cul y Cuentos Mestizos son parte de una serie de obras inspirada en la escritora argentina del siglo XIX Eduarda Mansilla, quien escribibió la novela Lucía de Miranda, mito colonial de América del Sur.

Las dos obras recrean una historia ficcional en donde las dos mujeres, la escritora real y la figura mitológica, se encuentran a través de diferentes siglos y continentes con una fuerte presencia del empoderamiento femenino.

Al premio, que adoptó en esta edición el nombre de la que fue directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove e impulsora del premio, Marta García-Fajardo, recientemente fallecida, se presentaron obras provenientes de artistas de diferentes nacionalidades, como España, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Chile, Colombia o Venezuela. Entre todas se optó por El Faux-Cul y Cuentos Mestizos, gracias a los que Mercedes Azpilicueta recibe una dotación de 12.000 euros y la edición de una publicación monográfica sobre su trayectoria, que se editará en los próximos meses.

BIOGRAFÍA. Mercedes Azpilicueta es una artista visual y de performance que vive y trabaja entre Ámsterdam y Buenos Aires. Su práctica, procesos de investigación y producción exploran las cualidades afectivas y la dimensión política del lenguaje y la voz, en relación con las nociones de performatividad, feminismo decolonial y resistencia. Ha cursado el Master in Fine Arts del Dutch Art Institute/ArtEZ, Arnhem (2013), y es Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Buenos Aires (2007); donde también formó parte del Programa de Artistas 2009-10 en la Universidad Torcuato Di Tella.

En 2018 presentó su primera gran exposición individual, curada por Laura Hakel, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Recibió la Beca Pernod Ricard, París, en 2017 y fue artista en residencia en la Rijksakademie (Amsterdam) en 2015-16. Ha expuesto su trabajo en MUSEION, Bozen/Bolzano, TextielMuseum, Tilburg y el Museum of Contemporary Art of Busan, (2020), Van Abbemuseum, Eindhoven y CentroCentro, Madrid (2019), REDCAT Gallery, Los Angeles (2018), MACBA, Barcelona (2018), Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles (2017), Onomatopee, Eindhoven (2016), TENT, Rotterdam (2015), Móvil, Buenos Aires (2015), Irish Museum of Modern Art, Dublín (2014) y Het Veem Theatre, Amsterdam (2014). En 2021 inauguró su primera exposición individual en Francia, curada por Virginie Bobin, en CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge; así también como su primera exposición en el Inglaterra, curada por Sabel Gavaldón, en Gasworks, Londres. Es finalista del Prix de Rome, que inaugura en noviembre de 2021, en el Stedelijk Museum Amsterdam.

FINALISTAS. Elena Alonso (Madrid,1981), Rosana Antolí (Alcoi, Alicante, 1981), Nora Aurrekoetxea (Bilbao, Vizcaya,1989), Claudia Claremi (Madrid,1986), Eva Fàbregas (Barcelona, 1988), Inma Femenía (Pego, Valencia, 1985), Olalla Gómez Valdericeda (Madrid,1982), Rubén Grilo (Lugo, 1981), Rodrigo Hernández (Ciudad de México, 1983), Oier Iruretagoiena (Errentería, Guipúzcoa,1988), Andrés Pereira Paz (La Paz, Bolivia, 1986), Kiko Pérez (Vigo, Pontevedra,1982), Belén Rodríguez (Valladolid, 1981) y Lorenzo Sandoval (Madrid, 1980).

El jurado del certamen estuvo integrado por la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid desde 2008, fue también fue director de la Fundació Tàpies de Barcelona (1990-1998) y entre 1998 y 2008, del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA. Por Catalina Lozano, comisaria e investigadora independiente residente en la Ciudad de México y directora de Programas en Latinoamérica en KADIST; entre 2017 y 2019 fue comisaria asociada en el Museo Jumex en la Ciudad de México, estuvo encargada del programa de residencias artísticas de Gasworks en Londres (2008 y 2010) y formó parte del equipo artístico de la 8ª Bienal de Berlín en 2014. Por Manuel Segade, comisario, investigador y escritor, es el director del CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo) en Móstoles; fue coordinador de contenidos de Metrònom – Fundació Rafael Tous de Barcelona (2005-06); comisario jefe del CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela. 2007-09) y comisario del pabellón de España en la Bienal. Y por Susana González, directora de la Colección FMJJ, gestora de proyectos y comisaria independiente. redacción