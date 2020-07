Baltar colaborará coa nova película da produtora Portocabo, ‘Cuñados’

Ourense. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu no Pazo Provincial ao equipo de Portocabo, a produtora da película Cuñados, cuxa rodaxe comezará neste mes de agosto na cidade de Ourense, coa colaboración da Deputación. Baltar destacou “o apoio que a institución provincial da a proxectos cinematográficos” e o “impulso decisivo” que supuxo para o Festival de Cine de Ourense (OUFF) que a Deputación asumise a organización de todo oevento.

“Ourense como gran plató de cinema é o obxectivo que nos marcamos”, destacou Manuel Baltar, quen salientou que “a comedia costumbrista e familiar coa que concibimos o proxecto de Cuñados, súmase ao elenco de filmes e traballos audiovisuais cos que coopera o organismo provincial. O cine é cultura visual por excelencia, e desde o goberno provincial seguiremos apoiando esta industria que ten en Ourense as mellores materias primas, tanto no referido a escenarios naturais como a condicións paisaxísticas para acadar verdadeiras obras de arte audiovisual e de cultura”, expresou.

A rodaxe de Cuñados comezará o 17 de agosto na cidade das Burgas. A comedia xirará ao redor das peripecias criminais de tres cuñados unidos polo azar e embarcados nun plan disparatado. Estará protagonizada por tres grandes actores cómicos do país: Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira e Fede Pérez, que estarán acompañados, entre outros, polas actrices Iolanda Muíños e Eva Fernández.

A ficción, que terá a súa estrea nos cines en 2021, suporá o salto á longametraxe do ourensán Toño López. Tras dirixir exitosas ficcións seriadas internacionais como Miracle Tunes (Portocabo, ShowLab, Blasteem, Mediaset, Kamca Group) ou Auga Seca (Portocabo, Sp-i), López asume nesta ocasión a dirección desta comedia galega.

Nas súas palabras, “esta é unha comedia de case criminais, alegre, alborotada e vitalista para todos os públicos, que basea o seu humor en facer leña das miserias humanas cun toque de tenrura e compaixón, e que tal vez nos sirva tamén para ver as nosas propias miserias e torpezas con máis sentido do humor”.

Ao fronte do resto do equipo técnico atópanse grandes profesionais do audiovisual galego como Alfonso Blanco (produción executiva), Araceli Gonda (guión), Santi Jul (música), Ana Míguez (dirección de produción), Jaime Pérez (dirección de fotografía), Lu Rodríguez (montaxe), Andrea Pozo (dirección artística) e Saturna (vestiario).

Cuñados, que forma parte do grupo de películas seleccionadas na segunda mesa de valoración de cine de RTVE para este ano, conta coa subvención da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), a participación da TVG e a colaboración da Deputación de Ourense. Será rodada integramente na cidade das Burgas e en diversos e variados lugares deste provincia.

Esta non é a primeira vez que Portocabo escolle a provincia de Ourense, como xa ocorrera con Vidago Palace. Ademais, a produtora continuará nestas semanas coa gravación da segunda tempada da multipremiada Hierro dirixida por Jorge Coira (Portocabo, Movistar+, Atlantique, Arte) en Canarias. ecg