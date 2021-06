Baltar: “Ourense e norte de Portugal teñen un proxecto termal único”

Santiago. “Ourense e o norte de Portugal teñen un potencial incrible que non ten ningún outro territorio en Europa, pero sobre todo un proxecto termal único que non entende de fronteiras”, afirmou onte o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, na inauguración dun webinar organizado no marco do proxecto europeo Raia Termal, no que participa como socio a institución provincial xunto coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e as cámaras municipais de Terras de Bouro e Melgaço.

Baltar tamén puxo de relevo a singular condición de Ourense “como a provincia española que ten máis quilómetros de fronteira con Portugal, o que non só nos sitúa nunha avantaxada posición de irmandade, senón tamén de oportunidade para aproveitar os recursos termais que posuímos e que deben ter un protagonismo máis que relevante no futuro desenvolvemento económico a un e outro lado da raia”.

As políticas termais, dixo, “deben ocupar un capítulo importante na axenda dos gobernos, nun momento no que en Europa estase a falar de dinamización das zonas rurais e de reto demográfico cos fondos Next Generation en primeiro plano, pero onde tamén temos que traballar para conseguir que se habiliten fondos específicos para o termalismo, porque se a auga é vida, a auga termal é saúde”.

Para o presidente provincial, “as oportunidades do territorio que conforman Ourense e o norte portugués aumentan no momento no que nos achegamos a un periodo de pospandemia, no que de cara ao turismo e á saúde podemos ofrecer un produto termal único sempre sobre a base da colaboración público-privada”. Manuel Baltar subliñou a importancia do proxecto Raia Termal “para aprender do que facemos uns e outros, afondando na colaboración, sentado as bases para futuros proxectos e traballando en rede”. ECG