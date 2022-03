Baltar pretende potenciar na rede e co AVE o termalismo de Galicia e norte de Portugal

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, presidiu onte, no balneario de Caldas de Partovia, no Carballiño, a primeira reunión presencial poscovid entre as entidades que integran o Foro Termal do Eixo Atlántico. Este órgano transfronteirizo, presidido por Manuel Baltar, aposta por converterse nun instrumento chave na dinamización dos territorios termais de Galicia e o norte de Portugal.

Unha das liñas de traballo exploradas durante a reunión foi a cooperación entre os diferentes programas sociais nos que participan os balnearios do norte de Portugal e Galicia, para unha concorrencia conxunta e transfronteiriza.

“A pretensión desta proposta é lograr o intercambio de termalistas entre este espazo de cooperación”, sinalou o presidente da Deputación de Ourense, avanzando a importancia do traballo en rede e poñendo a disposición do Foro Termal as organizacións e entidades nas que está presente o goberno provincial.

O presidente da Deputación valorou a oportunidade de crear sinerxías entre o Foro Termal do Eixo Atlántico e entidades nas que el ten cargos directivos como a Federación Española de Municipios e Provincias, a Fundación Democracia y Goberno Local, Femembalses ou, xa a nivel comunitario, a presidencia da EHTTA -asociación europea de cidades históricas termais- e Partenalia, a rede europea de gobernos intermedios: “Poño a disposición do Foro Termal todas estas redes para ser máis fortes a través destas sinerxías. Sabemos que sumar en xestión pública é multiplicar”.

A importancia de crear unha estratexia de visibilidade “capaz de aproveitar o impacto da chegada de turistas, priorizando a oferta termal xunto a recursos complementarios”

Os asistentes ao encontro analizaron o deseño dunha “estratexia de visibilidade da rede que sexa capaz de aproveitar o impacto da chegada de turista a curto e medio prazo, que priorice a oferta termal xunto a outros recursos que conforman a oferta complementaria, e deseñar produtos turísticos atractivos que poidamos promover conxuntamente en foros especializados”, explicou o presidente do goberno provincial, que resaltou o o valor de traballar en positivo, “con recursos endóxenos tan importantes como son as augas termais”.

Manuel Baltar destacou a importancia de aproveitar, de xeito conxunto, “as oportunidades que nos arroxa a era postcovid, centrándonos precisamente nesa crecente preocupación pola saúde en todos os ámbitos da sociedade”. Nesta mesma liña, salientou o impacto positivo que trouxo para o sector a chegada da Alta Velocidade a Ourense, “convertendo a nosa provincia no aeroporto terrestre de Galicia, e debemos lograr que esta situación de conexión ferroviaria privilexiada redunde positivamente, non só no noso territorio, senón tamén no resto de balnearios da Eurorrexión, grazas ao desempeño deste traballo en rede”.

Para elo, “debemos tratar de crear produtos turísticos termais innovadores e artellar unha promoción conxunta do destino que logre dinamizar a todos os territorios do Eixo”, engadiu Baltar.

Este Foro anima a todos aqueles municipios que teñan instalacións termais a unirse a esta entidade, e, así mesmo, pretende vincular o traballo realizado neste Foro as redes europeas coma Partenalia e a EHTTA.

Precisamente, o presidente provincial invitou aos integrantes do Foro Termal a participar no Congreso Mundial de Termalismo, unha proposta da rede europea de cidades históricas termais que se celebrará en Ourense co respaldo da Organización Mundial del Turismo, e reivindicou a importancia de proxectos elaborados en rede pola Deputación como o Plan de Sostenibilidade Termal.

“Poñemos en valor o traballo que estamos facendo en Ourense e tamén para ser capaces entre todos, Galicia e Portugal, de presentar un termalismo do século XXI, preparado para os novos retos e que cobra unha especial relevancia na postpandemia”.

O secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, sitúa o encontro en Partovia como un paso máis para revitalizar a economía a través do turismo.