Baltar sitúa ao termalismo como peza clave para a reconstrución europea

PATRIMONIO. “O termalismo é un dos recursos clave no proceso de reconstrución europea, en particular na saída da crise económica e social desta pandemia, polo que as cidades termais de Europa están chamadas a ter un papel moi activo”. O presidente da Asociación de Cidades Históricas Termais de Europa (EHTTA) e presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, lanzou onte esta mensaxe na reunión que por videoconferencia mantiveron os membros desta entidade, con motivo da celebración do Día Europeo do Patrimonio Termal.

Nesta xornada, Manuel Baltar reivindicou a importancia da Asociación, “que nos seus once anos de existencia demostrou ser un vehículo imprescindible para transmitir a importancia dun dos recursos naturais máis importantes da UE, así como do patrimonio histórico das cidades e territorios que representamos, cunha visión compartida, traballo en rede e superando fronteiras internacionais”. Un recurso “copiado a nivel global con numerosos exemplos no norte e no sur do continente americano ou africano”. Anunciou que a EHTTA está a traballar para dar o salto a Norteamérica, en concreto a Saratoga Springs, cidade do estado de Nova York coñecida polos seus mananciais. ECG