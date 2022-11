‘Bamboleo’ recibirá a visita da cantante lusa María do Ceo

Bamboleo chega hoxe cun novo espectáculo cheo de música, diversión e festa. Xosé Manuel Piñeiro recibirá a visita de destacados artistas do panorama musical nacional e internacional e esta noite en concreto vai estar acompañado polo rei da cumbia, o mesmísimo autor de temas tan recoñecidos como Traicionera, Te vas ou Que levante la mano: trátase do cantante chileno Américo.

A formación KUBO, unha das que máis vocalistas ten en Galicia, vaise encargar dos ritmos máis verbeneiros e a cantante María do Ceo interpretará temas moi conectados con Portugal. Nesta noite de Bamboleo tampouco faltarán as divertidas vivencias de Isi, coas que sempre provoca as risas do público e dos espectadores.

No apartado de baile profesional, a parella galego-italiana formada por Raúl e Matilde realizarán dúas exhibicións da disciplina de bailes latinos, en que acaban de proclamarse campións de España.

Os participantes do Agora ou Nunca, Zule Moncada e Fernando Míguez, farán dúas magníficas interpretacións dos clásicos Mi forma de ser, de Olga Tañón, e Getsemaní, de Camilo Sesto.

En A Jrileira competirán a Asociación Cultural Festas Patronais de San Joaquín e Santa Ana da Lama e a Comisión de Festas de Santa Margarida de Callobre, no Concello da Estrada. Primeiro cantarán e despois terán minuto e me-

dio para adiviñar o maior número posible de intérpretes.

Ao final do programa chegará a sección máis picante, a destinada a parellas de namorados: a ITV do Amor, Unha proba que saca a relucir as mellores ocorrencias dos colaboradores do programa: Isi, Damián, Tamara e Javi Varela.

GALICIA DE 20 A 20. Na edición desta semana de Galicia de 20 a 20, o programa adentrarase na Costa da Morte partindo desde Carnota. A primeira parada será en Caldebarcos, onde se achegará a unha casa retratada por Ruth Matilda Anderson que se conserva case idéntica.

O espazo da TVG fará unha parada no porto de Quilmas de camiño a Corcubión, onde atopará outra casa fotografada por Ruth que non está tan recoñecible. En Fisterra, os espectadores coñecerán a Mariola e Josecho Martínez, descendentes do lobo de mar inmortalizado por Ruth, e que contarán como cambiou o oficio de mariñeiro nestes cen anos.

O itinerario do programa continuará rumbo a Muxía. Alí a fotógrafa americana coñeceu e retratou un mozo que a guiou pola vila. Este mozo era Ramón Caamaño, que se converteu no fotógrafo da Costa da Morte. Galicia de 20 a 20 falará con Chete Pose, o seu xenro e quen hoxe coida do seu arquivo e da súa memoria. Finalizará o día en Camariñas con Vanesa Vieites e Elena Vidal, posibles descendentes dunha palilleira que conquistou a cámara de Ruth.

TAL COMO SOMOS. Na actualidade, entre a Mariña e o Exército de Terra hai uns 13.500 militares galegos. 5.000 corresponden á Armada e 2.500 ao Exército de Terra. No programa desta semana de Tal como somos, os espectadores da TVG van coñecer de preto a importante misión das Forzas Armadas despregadas en Galicia. Para isto achegarase aos acuartelamentos galegos máis relevantes e coñecerá o importante quefacer diario dos militares.

A nosa terra xoga un importante papel na defensa do país. Moitos soldados galegos cumpren frecuentemente importantes misións no estranxeiro e do histórico arsenal de Ferrol saen modernísimos buques que son adquiridos polas armadas de varios países. Ademais, as Forzas Armadas situadas en Galicia contribúen á economía galega cun importante número de postos de traballo.