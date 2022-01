‘Bamboleo’ vai contar hoxe coa música de Xabíer Díaz

Bamboleo (TVG) chega mañá sábado pola noite coa súa fantástica mestura de diversión, música e entretemento. O espazo presentado por Xosé Manuel Piñeiro recibirá a visita de dous artistas de gran talento e sona: Shaila Dúrcal e Xabier Díaz.

A filla máis nova de Rocío Dúrcal e Antonio Morales (Junior) iniciou a súa carreira musical como corista de súa nai e despois continuou a súa carreira como solista. Tras anos de éxitos, presenta un novo single, que hoxe cantará en Bamboleo.

Ademais Shaila compartirá divertidas vivencias e participará nos xogos que lle proporán os colaboradores: Claudio Pan e Tamara Pérez.

Xabier Díaz é un dos artistas galegos máis internacionais. Co seu último traballo: As catedrais silenciadas, liderou a lista de vendas na categoría folk a nivel estatal. Interpretará o tema Unha, dúas, tres e catro acompañado ao acordeón por Roberto Grandal. E coa música de verbena chegará a orquestra Costa Dorada.

O baile profesional chegará da man dunha parella especialista en bachata: Tamara e Cándido. E os participantes do apartado Agora ou Nunca desta noite serán Aida Mosquera e David Míguez que subirán ao escenario para cantar os temas Ni la hora de Ana Guerra e Juan Magán e O tú o nada de Pablo Abraira.

A Jrileira, a proba para entidades deportivas, recibirá dous clubs de fútbol: o Círculo Cultural Recreativo Deportivo Perlío, de Fene, e o club Torre Sociedade Deportiva de A Coruña. En primeiro lugar, cantarán 5 sentidos de Dvicio e Taburete e despois terán minuto e medio para adiviñar o maior número posible de intérpretes. E xa na sección chamada ITV Do Amor, un concursante do público terá que adiviñar cal é a parella de Roi en función das respostas das posibles mozas: Esther, Iria e Adalía.

E falando xa do resto da grella de hoxe na TVG, Lucía Rodríguez e Adrián Díaz presentan este sábado un Sabadeando que se interesará, xunto co seu novo reporteiro Fran Cañotas, na remuda xeracional de párrocos, a raíz do caso da concelleira de Vilaboa, que, ante a ausencia do cura por enfermidade, está a substituílo. A orquestra Finisterre, Marietta e Fátima Pego porán esta tarde de sábado música ao espazo.

A reporteira Tania Veiras estará, en directo, en Redondela, que celebra a San Vicente e desde a cidade das Burgas, en Ourense, desenvolverase unha nova edición ao vivo de Bicoca en Bicoca, con sorteos en tres negocios de longa traxectoria. Desde Redondela, coñeceranse algunhas historias de devoción ao patrón dos viticultores e poderase ver o traballo das monxas de San Vicente de Tramañó, que se encargan de facer unhas famosas galletas de nata. Por outra parte, a reporteira Pego presentará tres modelos diferentes para ir ben vestida os domingos, tradición que aínda continúa.

Presentará opcións para asistir a un bautizo, ou a unha voda, buscando o equilibro perfecto para non quitarlle o protagonismo á noiva.