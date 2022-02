Barbara Rey desnudará en ‘Mi casa es la tuya’ su relación con Ángel Cristo

Barbara Rey, actriz y musa del destape en las décadas de los 70 y 80, vedette, estrella del circo y hasta presentadora de televisión, va a ser este lunes la protagonista de la nueva entrega de Mi casa es la tuya que Telecinco ofrecerá a partir de las 22.00 horas.

Una vivienda en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón es el escenario del encuentro entre Bertín Osborne y Bárbara Rey. La actriz de Totana rememorará sus orígenes humildes, sus inicios artísticos o su compleja vida en el circo tras contraer matrimonio con el domador y empresario Ángel Cristo, trasladando duros episodios de su relación conyugal. “¿Sabes lo que aguanté yo a mi marido? Otra entra al circo y se sale”, explica.

A su vez, Claudia Osborne, hija pequeña de Bertín y Sandra Domecq, conversará con Sofía Cristo, vástaga de Bárbara Rey, sobre su faceta como hijas de artistas y abordará algunos aspectos complicados de su vida, como el consumo de drogas con 15 años, y la relación con su padre: “Nos dejó con una mano delante y otra detrás”, dice Sofía.

Bárbara, por su parte, se encarga de elaborar el menú del almuerzo con una fideuá como plato principal, y Bertín pregunta a madre e hija sobre la relación de la artista con el humorista Bigote Arrocet. “Lo que no me ha gustado es cómo se ha comportado luego. Considero que no ha jugado limpio”, afirma rotunda Sofía. Asimismo, la sorpresa llegará con la inesperada visita de Chelo García-Cortés.