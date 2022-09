Barbeira Fest: apertura do ciclo ‘Charlas en chanclas’

Baiona. A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, acudiu este venres en Baiona á apertura do ciclo Charlas en chanclas, o “minicongreso de conversas” incluído na programación do Barbeira Season Fest. As conversas arrancaron coa charla Música e literatura. Diálogos de conveniencia, na que participaron os escritores Ledicia Costas, Pedro Feijóo, Diego Giráldez e Jorge Martí, vocalista de La Habitación Roja.

Posteriormente, acompañado da actriz Arantxa Treus, Jorge Marti presentou o seu libro Canción de amor definitiva. Xa pola tarde, ás 16.00 horas, o xornalista Javier Becerra impartiu a charla La música no es lo importante. REDAC.