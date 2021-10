Barrena narra en ‘Mediterráneo’ una batalla por la supervivencia, una lucha en la que cada vida cuenta

Dos socorristas, Óscar y Gerard, viajan hasta Lesbos (Grecia) impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al llegar descubren una realidad sobrecogedora: miles de personas arriesgan su vida cada día cruzando el mar en precarias embarcaciones y huyendo de conflictos armados. Sin embargo, nadie ejerce labores de rescate.

Junto a Esther, Nico y otros miembros del equipo, lucharán por cumplir un cometido, dando apoyo a los miles de personas que lo necesitan. Para todos ellos, este viaje inicial supondrá una odisea que cambiará sus vidas. Mediterráneo es una lucha por sobrevivir en el mar, un medio muchas veces hostil en el que cada vida cuenta.

La película nace del viaje que en septiembre de 2015 emprenden dos socorristas de Badalona, Oscar Camps y Gerard Canals, tras ver la terrible fotografía del pequeño Aylan Kurdi yaciendo sin vida a orillas del Mediterráneo y que recorrió la prensa internacional. Desde entonces, cientos de héroes anónimos han salvado más de 100.000 vidas en el mar a través de su ONG Open Arms.

La película, dirigida por Marcel Barrena, está protagonizada por Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Alex Monner y Patricia Lopez Arnaiz, entre otros.

‘Malmkrog’. Nikolái, poderoso terrateniente y hombre de mundo, decide invitar a sus amigos de la alta sociedad a alojarse en su mansión de Malmkrog, Transilvania, para pasar las fiestas de fin de año. Entre sus invitados se encuentran un político francés, un general ruso y una condesa, que disfrutan de una velada serena entre sabrosas comidas, juegos de sociedad y profundas discusiones sobre la moral, la política, la muerte o la existencia del mal. A medida que las horas pasan, las tensiones aumentan y cualquiera puede caer víctima de su propio discurso...

Dirigida por Cristi Puiu, la película está inspirada en la obra Los tres diálogos y el relato del Anticristo del filósofo, teólogo, poeta, escritor y crítico literario ruso Vladimir Soloviev.

La cinta está protagonizada por Agathe Bosch, Frédéric Schulz-Richard, Diana Sakalauskaité, Ugo Broussot, Marina Palii y István Téglás, y supone una nueva obra de un director nacido en Bucarest en 1967, que es una de las figuras de cabecera de lo que se ha llamado la ‘nueva ola rumana’, con obras emblemáticas como La muerte del Sr. Lazarescu (2005).

‘Benedetta’. A finales del siglo XV, con una plaga asolando la tierra, Benedetta Carlini se une como novicia al convento de Pescia en la Toscana. Benedetta, que desde muy joven ha tenido la capacidad de realizar milagros, llega a la comunidad y su impacto será inmediato y trascendental.

Adaptación cinematográfica de Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality), obra de Judith C. Brown publicada en los años 80 que en España conocemos bajo el título de Afectos vergonzosos. Sor Benedetta, entre santa y lesbiana.

Benedetta, la nueva película de Paul Verhoeven, que ha generado cierta polémica por ser la historia de una monja lesbiana, manipuladora y desequilibrada en la Italia del siglo XVII, se estrena en España este fin de semana. Además de la belga Virginie Efira, Verhoeven ha contado para esta película con Daphne Patakia y Charlotte Rampling.

‘BELLA Y EL CIRCO MÁGICO’. Bella está organizando un circo para su mejor amigo, Henry, ya que nunca antes ha estado en uno. Está muy emocionada y espera ser la atracción principal con un fantástico truco de magia: hará desaparecer a Henry. Pero el mismo día del circo, Johnny, un chico cool, se muda al vecindario. Tiene una idea espléndida para el espectáculo: quiere hacer un truco en bicicleta junto con Henry. Henry está asombrado por el chico nuevo, mientras que Ella siente que está perdiendo a su mejor amigo. Su exasperación aumentará mas aún cuando Johnny le ofrece a Henry una bicicleta nueva. Ella no puede soportarlo más y obliga a Henry a elegir entre Johnny o ella. Henry no quiere lastimar a nadie, sale corriendo y desaparece. Es cuando Ella tiene que ir a buscar a su enemigo, Johnny, para que le ayude a encontrar a Henry. Tiene que salvar el circo, pero sobre todo su amistad. La película es un viaje por carretera, donde tres niños aprenden la verdadera magia de la amistad.

Dirigida por Atle Solberg Blakseth y Frank Mosvoldella, Bella y el circo mágico es una aventura infantil que aborda temas importantes como amistad y perdón, enseñando a los niños la valiosa lección del respeto mutuo.

‘Medjugorje, la película’. En el año 2006, dos periodistas españoles fueron enviados a investigar un supuesto caso de apariciones marianas en una desconocida aldea de Bosnia y Herzegovina. Lo que suponían que no daba para mucho más que para un reportaje fotográfico, supuso, en cambio, un punto de inflexión en sus vidas y en el de muchas otras personas que conocieron en aquel lugar. Ellos no vieron a la Virgen María... pero volvieron asegurando que algo inexplicable y de calado universal sucede, a día de hoy, en Medjugorje.

Adaptación cinematográfica basado en el libro homónimo escrito por Jesús García Colomer.