Basilio Losada, visión cosmopolita de Galicia

La actividad intelectual brillante y continuada, con Galicia como horizonte, fue una de las señas de identidad de Basilio Losada (Láncara, Lugo, 1930-Barcelona, 2022 ), persona cosmopolita y fuera de lo común , cuyo reconocimiento, aunque lo tuvo en vida será, con seguridad, mayor en el futuro; en él confluyen las grandes cualidades que distinguen a los seres excepcionales, perceptibles por quienes le conocieron y en la ingente labor que acometió: la docencia, la crítica literaria, la investigación en el campo de la poesía, de la literatura y la filología galaico portuguesa, materia de la que fue el primer catedrático (1986) en la Universidad de Barcelona, y asimismo la traducción. Por la especial forma de abordar esta última tarea, los lectores han podido adentrarse en los entresijos de las numerosas obras que trasladó, desde los idiomas originales en que fueron creadas, al castellano, gallego y portugués; destacamos entre los autores, a José Saramago, Georges Simenon y Jorge Amado. Dio a conocer en lengua castellana a Rosalía de Castro, Alvaro Cunqueiro, Uxío Noveneyra, Celso Emilio Ferreiro, Xohana Torres; del catalán al gallego, o al castellano lo haría con Salvador Espriu, Pere Gimferrer, Mercé Rodoreda o Jaume Fuster. En 1991 recibió el Premio Nacional a la mejor traducción y años antes, en la revista leonesa Claraboya (1963-1968) glosó la poesía de Luis Seoane. En 1999 publicó una novela de su autoría: La peregrina que narra las vicisitudes de una princesa apátrida que recorre el Camino de Santiago en tiempos del medievo.

En su primera juventud, y para complacer a su madre, comenzó a estudiar Derecho, materia que abandonó para dedicarse enteramente a las humanidades; se licenció en Filosofía,y Letras y en Barcelona, ciudad de acogida a la que llegó de niño, con su familia, estableció definitivamente su residencia; en ella se sintió siempre integrado aunque en los últimos tiempos, en menor medida.

En los archivos documentales de Luis Seoane, en su correspondencia, aparecen diferentes menciones a Losada; algunas remiten a las estancias en Buenos Aires y Montevideo, a los momentos de creación de la cátedra de gallego, en la Universidad de Barcelona que él impulsó a finales de la década de los sesenta; entonces ya era referencia fundamental de Galicia en tierras catalanas; su capacidad para establecer relaciones y diálogos y no solamente entre Cataluña, Galicia, Portugal y Brasil daba cuenta de su generosidad y amplio criterio; por tantos méritos sería reconocido con premios y distinciones (Creu de San Jordi, Orden Brasileña Cruzeiro do Sul. Medalla de Oro de Galicia); no abandonó la enseñanza y como profesor emérito, siguió impartiendo clases, después de la jubilación, en universidades europeas y norteamericanas.

Por mi parte, debo manifestar el eterno agradecimiento hacia Basilio Losada; sus orientaciones fueron de vital importancia cuando en los años finales de la década de los setenta, trataba de abrirme camino en el mundo del arte; él fue quien me guió decididamente hacía el estudio de la plástica de Luis Seoane, y me aconsejó expresar las investigaciones en forma de tésis de licenciatura.

Por ese motivo, en plena etapa de la transición española, pudo llevarse a cabo en el ámbito universitario de la historia del arte y desde Cataluña, una primera aproximación a Seoane. Así también por su mediación pude conocer personalmente al artista en A Coruña, por un tiempo breve aunque intenso que coincidiría con los últimos días de su existencia . Y la información mas completa que inicialmente sirvió para emprender ese trabajo, llegó a mis manos en los meses finales de 1978, procedía del archivo de Losada; se trataba de una colección de artículos que me entregó personalmente, publicados en la prensa española y argentina que todavía conservo, a la que añadiría sus directas y precisas manifestaciones sobre la amistad que mantenían Cuando Maruxa y Luis Seoane, regresaban de Argentina a Galicia, acostumbraban a viajar a Barcelona con el fin de encontrarse con Losada; en segundo termino de interés estaba la visita a la ciudad.

Hace ya unos años, y por fortuna, la Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura, cuenta con su excepcional biblioteca particular formada por un legado de mas de 14.000 volúmenes.