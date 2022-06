BBVA AM dona 70.000 euros a dos asociaciones gallegas para iniciativas del ámbito social y medioambiental

Santiago. El proyecto Ecofriendly 21: agentes de acción medioambiental de la Asociación Down Coruña y el servicio de atención integral a personas con sordoceguera de la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera (Apascide) han recibido cada una de ellas 35.000 euros con motivo de la cuarta convocatoria solidaria BBVA Futuro Sostenible ISR.

Impulsada por BBVA Asset Management (BBVA AM), reconoce anualmente 23 proyectos nacionales asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en una iniciativa en la que repartirá más de un millón de euros entre propuesdtas que mejoren la inclusión social, la dependencia, los mayores y la salud o el medioambiente. En este caso, la donación beneficiará a 505 personas en la provincia de A Coruña.

BBVA Futuro Sostenible ISR es un fondo de inversión socialmente responsable que dona anualmente una parte de la comisión de gestión a proyectos solidarios. En las convocatorias solidarias de los tres años anteriores, repartió más de 2,2 millones a 51 proyectos solidarios.

Gracias a los 35.000 euros donados por BBVA AM, la Asociación Down Coruña impulsará un proyecto local para mejorar la empleabilidad de personas con síndrome de Down con una acción formativa teórico-práctica adaptada para 15 personas con más de 800 horas de duración.

El objetivo es que obtengan la certificación profesional de agente de acción medioambiental y puedan incorporarse a la vida laboral.

Para desarrollar el proyecto, la asociación contratará a más de cinco personas para formar a los alumnos y equipará el aula con material informático. Además de los beneficiarios directos del curso, tanto alumnos como profesionales contratados, impactará positivamente a 435 personas de manera indirecta.

Ricardo Santos, presidente de Down Coruña, afirmó que “la ayuda de BBVA contribuirá a lograr el objetivo del programa Ecofriendly 21: conseguir la integración social y la defensa del medio ambiente. Para ello, buscamos convertir a nuestras chicas y chicos en técnicos de medio ambiente, ocupando así de este modo un papel activo en la defensa del mismo, integrándolos en proyectos laborales que les permita un desarrollo profesional pleno”, subrayó.

Es la segunda vez que esta ONG gallega recibe el reconocimiento de BBVA AM.

En concreto, en 2020 la asociación obtuvo más de 37.000 euros para impulsar su proyecto Creciendo en familia, cuyo objetivo era brindar apoyo e información a padres que acababan de tener un hijo con síndrome de Down, y así afrontar mejor su vida y normalizar el crecimiento de sus hijos.

Por su parte, la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera (Apascide) destinará la dotación económica a la contratación de cuatro personas en Galicia para atender de manera directa y personalizada a gente con sordoceguera, así como a sus familias a través de mediadores de comunicación. El trabajo de los mediadores estará centrado en familias de Galicia apoyadas por el equipo técnico de Apascide desde Madrid.

La atención personalizada y profesional se realizará diariamente, a ser posible, en el domicilio familiar, y se desarrollarán actividades lúdicas durante los fines de semana.

Asimismo, el mediador ejecutará un programa individualizado con la finalidad de desarrollar la comunicación de la persona con sordoceguera. En total, gracias a la donación de BBVA AM se beneficiarán directamente un total de 55 personas.

Dolores Romero Chacón, presidenta de Apascide, dijo que “el proyecto forma parte del programa con más solera, y supone para las personas con sordoceguera y sus familias, en este caso de Galicia, una oportunidad real para mejorar su calidad de vida y enfrentar al futuro con más optimismo”, gracias a la oportunidad dada por el BBVA. ecg