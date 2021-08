Beli Martínez recibirá en Ourense el premio Chano Piñeiro- OUFF

Ourense. La productora y profesora Beli Martínez (A Guarda, 1980) recibirá el premio Chano Piñeiro en la sesión inaugural del Ourense Film Festival (OUFF), que se celebrará el próximo 24 de septiembre.

Carmen Leyte, presidenta de la Fundación Carlos Velo, que organiza el certamen, señaló que se trata de “un reconocimiento por su labor desde Filmika Galaika al apostar en los últimos años por potenciar y dar a conocer a un gran número de nuevos creadores gallegos, haciendo posible la realización de sus sueños audiovisuales con notable proyección internacional”.

Beli Martínez es responsable, desde Filmika Galaika, de largometrajes como Longa Noite y Arraianos, de Eloy Enciso; o Those that, at a distance, resemble another, de Jessica Sarah Rinland, entre otras producciones

El Ourense Film Festival instituye el galardón para reconocer el trabajo de los emprendedores del audiovisual gallego que, en muchas ocasiones sacan adelante sus proyectos al margen de la industria estandarizada.

A la entrega del premio Chano Piñeiro está previsto que acuda la viuda del cineasta, Mariluz Montes.

Por otra parte, el productor ourensano Alfonso Blanco recibirá el Premio Ourense de la 26 edición del Ourense Film Festival. El pasado domingo, el presidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar, le comunicó personalmente a Alfonso Blanco la decisión de la organización de otorgarle el Premio Ourense, y resaltó “su trayectoria profesional desde la productora gallega Portocabo, destacando en particular su ourensanismo militante y su interés en fomentar la provincia como plató audiovisual, como ha confirmado su exitosa comedia Cuñados, rodada íntegramente en Ourense”.

Según detalla la página web del certamen ourensano (www.ouff.org), el productor agradeció enormemente el premio: “Es un honor recibir este reconocimiento en el festival de mi ciudad”.

Blanco es el director general de la productora Portocabo, una de las más importantes del panorama audiovisual estatal, y responsable de éxitos como la película Cuñados o la serie Hierro.

En las últimas ediciones, el prestigioso Premio Ourense ha reconocido las figuras de Luis Tosar, Norberto López Amado y Dani de la Torre. Históricamente, este galardón recayó en figuras de la talla de los directores Luis García Berlanga, Enrique Urbizu y Emilio Martínez Lázaro, además de los actores José Sacristán, Imanol Arias o Emilio Gutiérrez Caba.

Igualmente fueron reconocidas en anteriores ediciones del festival las actrices Lola Dueñas, Mercedes Sampietro, la directora Pilar Miró o la escritora Elvira Lindo, ejemplo de eclecticismo. ECG