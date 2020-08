Benedicta e Amador de ‘O que arde’, no festival de Cans

O Porriño. A presenza da actriz Benedicta Sánchez e do actor Amador Arias, protagonistas do filme O que Arde, a película mais vista da historia do cinema galego, serán dous dos grandes atractivos dos Coloquios da Fundación AISGE no festival de Cans, cuxa XVII edición ten prevista a sua celebración entre o 2 e o 5 de setembro en principio.

Benedicta Sánchez, unha das actrices máis populares de Galicia despois de recibir aos 84 anos o Goya á́actriz revelación pola súa interpretación en O que Arde, estará́ en Cans na mañá́ do xoves 3 de setembro ás 12,00 horas, xunto co seu compañeiro Amador Arias, para conversar sobre o feito de chegar á interpretación case por azar.

Nos coloquios da fundación Aisge, patrocinados por esta entidade que protexe os dereitos das actrices e actores, estarán tamén na mañá́ do mércores 2 de setembro ás 11,00 horas, a actriz Uxia Blanco e o actor Miquel Insua, para conversar sobre a figura de Chano Piñeiro, nos 25 anos do seu pasamento, e a súa cualidade de descubridor de actrices e actores. Neste caso, ambos intérpretes debutaron ás ordes de Chano Piñeiro no imprescindible filme Sempre Xonxa. Estarán acompañados por Mari Luz Montes, viuva do director.

Un ano máis Cans volve chamar a atención. ecg