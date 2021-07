Betaglucanos (I)

¿Sabía usted que el 70% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino? Esto quiere decir que la mayor parte de sus células blancas inmunológicas no se encuentra “pululando” a través de la sangre –como todo el mundo piensa- sino más bien yace apostada a lo laaargo del tracto digestivo, faringe-estómago pero especialmente intestino delgado-grueso. El 30% restante de células inmunes se halla repartido entre la piel y sus recovecos (boca, nariz, genitales, etc.) para protegernos de las inclemencias atmosféricas y los chubascos de componente norte, y tan solo una modesta fracción de leucocitos es la que se encarga realmente de “apatrullar” nuestros fueros internos (ahora sí: la que forma parte del imaginario colectivo) desplazándose a través del torrente sanguíneo y la circulación linfática, desde donde estos híper-flexibles leucocitos pueden acceder a todos los recovecos del cuerpecillo humano.

¿Qué nos hacemos una pupita muy mala, o una magulladura o corte en la pierna, o nos sale un flemón? Pues allá van los leucocitos que circulan a través de la sangre, atraídos por unas sustancias químicas liberadas desde el lugar damnificado llamadas citoquinas que a modo de “miguitas de pan” sirven para avisar a los glóbulos blancos y darles la localización exacta del siniestro, por lo que éstos toman buena nota de la ubicación y de tal modo se infiltran –a través de las paredes de los vasos sanguíneos y dada su extraordinaria flexibilidad -NIIIEEECKKK-Pop!- para llegar a su lugar de destino... y una vez allí, claro, ayudarán con los procesos de limpieza, desescombro y reparación de la lesión pertinente, ayudados por los fibroblastos y otras células afines.

Que nuestro organismo disperse tan estratégicamente sus efectivos inmunológicos –un poco por allí pero un mucho por acullá- tiene todo el sentido del mundo ya que, a través de la boquita nuestra, el estómago-intestino se convierte a cada rato en la puerta de entrada de proteínas alergénicas, alcaloides, toxinas potenciales –ingeridas con la comida- y también hongos, virus y bacterias. Es por ello razonable que nuestras defensas yazcan apostadas a lo largo y ancho de tooodo el tubo digestivo, para discernir a cada momento entre lo que está bien y lo que está mal. De hecho, cada vez que comemos algo, de buenas a primeras nos inflamamos un poquito... un poquito cuando no un muchito, si lo que hacemos es estar papeando –y bebiendo- todo el santo día comestibles ultraprocesados.

¿Qué llegan unos trozos de manzana al tubo digestivo? Pues el sistema inmune asociado a la mucosa del intestino (el llamado GALT) dice: “Párate, a ver que material nos viene esta vez” y tras comprobar que efectivamente es comida fisiológica -de verdad de la buena- y que no entraña peligro alguno, remite un parte amistoso con un “Ok muchachos, es comida ancestral, no hace falta inflamarse”... y es entonces cuando se absorben sin peligros los hidratos y las vitaminas, generándose un efecto rebote antiinflamatorio que dura entre 4 y 8 horas. Pero, ¿qué pasa si nos llega un puñado de snacks salados, o unos trozos de berlina de chocolate, acompañados de un grolo de refresco de cola? Pues el sistema inmune dice “¿Pero qué diablos...? ¡Todos a sus puestos, muchachos! Y ya tenemos inflamación asegurada durante 4-8 horas seguidas, oigan. Cuidado-cuidadín con el pasatiempo que se come.

Por dicha razón, esto de estar picoteando 5 ó 6 veces al día, a poco que se coma, es la mejor manera para tener el aparato digestivo inflamado de forma crónica –incluyendo hígado, vesícula y páncreas, claro- por efecto reiterativo. Si es la cruda realidad fisiológica, chavales: como especie, los seres humanos estamos mucho mejor diseñados para lidiar con las hambrunas que con la hiperfagia –estar comiendo constantemente aunque no se tenga hambre-. Nuestro páncreas está diseñado para secretar un par de veces insulina al día (si acaso), ¡pero no 17! Nuestro estómago no da abasto con tanto batiburrillo alimentario, verdad, por lo que se acaba inflamando ante tal vendaval calórico; es por ello que muchas veces se solapan los tiempos digestivos entre un picoteo y otro lo que genera dispepsia –empacho-, dolor epigástrico, reflujo, gases atómicos... cuando no aparece la gastroparesia, o colapso de los meneítos gástricos. Por todos los cielos, ¡el estómago -como víscera hueca que es- debería pasarse la mayor parte del tiempo vacío, replegado sobre sí mismo! ¿Qué diantres hace hinchado como un globo, todo el santo día? Y del pobre hígado, mejor ni hablamos... porque hoy en día se quitan las vesículas inflamadas con tanta normalidad, como quien se quita un zapato.

Pero volvamos a seguirle la pista al sistema inmunológico, del que hablábamos antes, por su relación con otro órgano también castigado indolentemente por la inflamación crónica: el intestino. Todo el mundo da por hecho que seguir una dieta antiinflamatoria, con el fin de evitar que irrumpan las diversas patologías inflamatorias intestinales (Crohn, diverticulitis, colitis) es lo más adecuado a tales efectos. Pues claro, faltaría más. Pero el secreto de una dieta antiinflamatoria no consiste en comer alimentos exóticos ni cosas raras (bayas de acaí, aceite de coco virgen, espirulina y chorradas de esas). Que va. El secreto de una dieta antiinflamatoria es mucho más fácil que andar haciendo el indio: comer de una forma ordenada y fisiológica, respetando tanto los tiempos digestivos como la calidad de la materia prima. Todo aquel adulto que ronde unas 3 comidas al día y a base de alimentos fisiológicos, reales y nutritivos, tiene todas las papeletas del mundo para estar desinflamado. Y si además come despacio, insalivando y masticando bien, ¡bueno, entonces es para nota!

Las dietas ricas en fruta y verdura, son paradigmáticas. Los huevos, las carnes sin procesar y los pescados y mariscos de la ría también son geniales, verdad, junto con los frutos secos, semillas, miel, un puñadito de cereales integrales y un poquito de queso y yogur, para completar la lista antiinflamatoria. Fantástico, pero aún así... sería estupendo que existiesen determinados componentes en los alimentos que nos ayudaran a coordinar eficientemente nuestro sistema defensivo inmunológico, sin que éste se inflame, ¿a qué sí? ¡Ja! Pues haberlos, haylos: un ejemplo magnífico vendría representado por los betaglucanos, que son unos polímeros formados por una cadena de glucosas, pero unidas entre sí de tal forma que nosotros, los homínidos, no podemos aprovecharlas con fines energéticos. El betaglucano más conocido de todos es la celulosa, la cual actúa como fibra dietética dado que no puede absorberse en el intestino, sino que –si acaso- es débilmente fermentada por nuestra flora intestinal a su paso por el colon: el resto sale tal cual, como buena fibra insoluble que es.

Sin embargo, muchos alfaglucanos sí pueden almacenarse y quemarse para producir energía en el interior de nuestras células, tal y como le pasa al alfaglucano más conocido por todos nosotros: el glucógeno. Que los glucanos (polímeros de glucosa) sean alfa o beta depende de cómo se efectúe el enlace entre las distintas glucosas que componen la cadena: cuando se unen a través del llamado carbono beta, son betaglucanos, y cuando se entrelazan a través del carbono alfa, son alfaglucanos, fácil, ¿no? Bueno, la cosa se complica un poco porque los betaglucanos también pueden unirse a proteínas, como le pasa al polisacárido-K del hongo medicinal Trametes versicolor, una variedad japonesa con acciones antitumorales pero, bueno... eso ya es rizar el rizo, y no voy a marearles.

El próximo domingo seguiremos indagando sobre estos polímeros especiales, unidos a través de enlaces beta. Ya verán. Descubriremos que existen varios tipos de betaglucanos -desperdigados en muy variopintos alimentos-, y que cada variedad presenta sus particularidades idiosincrásicas, ¡con muy interesantes aplicaciones a la hora potenciar nuestra salud!... ¡hasta luego, Lucas!