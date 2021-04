Blue Jeans: “He vuelto al detective que solo dispone de sus células grises para encontrar al culpable”

Diez personas sin relación alguna entre sí son reunidas en un misterioso islote de la costa inglesa por un tal señor Owen, propietario de una lujosa mansión a la par que perfecto desconocido para todos sus invitados. Es un apunte de la trama de Diez negritos, de Agatha Christie, que Blue Jeans actualiza en El campamento: diez jóvenes muy prometedores, sin relación alguna entre sí, son reunidos en los Pirineos por un tal señor Godoy, propietario de un campamento a la par que perfecto desconocido para todos sus invitados. El homenaje está servido.

En el frontispicio, una cita de Agatha Christie. No ocultas ni tus pasiones ni tu fuente de inspiración.

Por supuesto que no lo oculto. Al contrario, siempre es un placer hablar de Agatha Christie y mis lectores saben que es mi escritora preferida y que mis libros están llenos de pequeños guiños y homenajes a ella.

Los protagonistas son un grupo de jóvenes muy exitosos, lo mejor de una generación, elegidos por un millonario para disfrutar de la oportunidad de sus vidas. A mí me suena a la academia de ‘Operación Triunfo’.

Hasta esta pregunta, no me lo había planteado. Soy fan del programa, pero no estaba en mi cabeza cuando escribí El campamento.

Entre ellos hay varios ‘influencers’. A los que tenemos una edad nos cuesta ver eso como una profesión.

Es lógico que haya gente a la que le cueste entenderlo, pero es parte del presente y del futuro. Dentro de un tiempo no nos extrañará tanto verlo como una profesión, nos guste más o menos. Tengo muchos amigos influencers, que se ganan la vida trabajando mucho más de lo que algunos piensan.

Sin desvelar nada, podemos decir que todos ellos tienen un secreto o creen que lo es, porque resulta difícil preservar la intimidad en estos tiempos interconectados. ¿Qué importancia le das a la privacidad?

Yo cuento lo que quiero contar en mis redes. Mis lectores quieren saber cosas de mi vida, de mis gustos o sobre mí, pero soy yo el que marca el límite. Creo que cada uno es libre de contar hasta dónde quiere que se sepa.

La novela transcurre en un campamento en los Pirineos y a los protagonistas se les prohíbe llamar por teléfono y acceder a internet. Entras así en la tradición de las novelas en espacios cerrados: el asesino tiene que ser uno de nosotros. ¿Qué dificultades supone?

A mí me ha supuesto más facilidades que dificultades. Hoy en día con tantas tecnologías es complicado plantear el crimen de un libro. Agatha Christie siempre reunía a sus personajes en una mansión, una isla, un tren... y Poirot o Miss Marple tiraban de deducción o de pequeñas evidencias para resolver el caso. Es bastante difícil hacerlo así hoy en día porque los adelantos tecnológicos desvelarían rápidamente al culpable. En El campamento, sin nadie alrededor, aislados, y sin internet ni teléfonos, he vuelto de alguna manera a esos años en los que el detective solo disponía de sus células grises para encontrar al culpable.

Sophie Hannah, autora que ha revivido al detective Hércules Poirot, sostiene que en las novelas de Christie perduran su “comprensión de cómo piensan, sienten y se comportan las personas”. Tu libro es un catálogo de comportamientos y sentimientos...

Es una novela de personajes. Quería que fuese así. Diez chicos con una personalidad marcada, con un pasado y con los sentimientos a flor de piel por estar aislados en medio de la montaña. Ahí, luego, entran en juego el amor, la envidia, los celos, la conciencia.