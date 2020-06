Bo futuro para as artes escénicas nos espazos públicos e ao aire libre

As artes escénicas son, dentro da cultura, unha das disciplinas máis afectadas polo parón derivado das medidas para contar a pandemia. Sobre como superar a situación, recuperar a confianza do público e abrir novos camiños falaron Caterina Varela e Juan Rodríguez, coa moderación de Natalia Balseiro, na décima sesión do ciclo Diálogos confinados.

A mediadora cultural e integrante da Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do CCG Natalia Balseiro foi a encargada de moderar esta nova sesión que puxo os ollos nun dos sectores máis afectados polo peche obrigado durante os últimos meses: o das artes escénicas. Con todo, malia o obrigado parón, os participantes nesta cita albiscan dous escenarios diferentes: un positivo no caso de contratación en espazos públicos e ao aire libre, e outro moi complicado no caso de escenarios pechados.

músculo asociativo. A fortaleza do sector asociativo e o incremento de compañías asociadas e os encontros colectivos interdisciplinares están a dar lugar a un músculo asociativo máis híbrido, permeable e plural.

Outro dos aspectos que se abordaron no diálogo foi a busca de alternativas aos macroeventos e a necesidade de pensar máis nos procesos ca nos produtos. Ademais, falouse da necesidade dun regreso a prácticas vellas que foron afogadas por novas tendencias máis comerciais, de repensar as escalas de pública, entender a importancia da participación do feito cultural e da formación da cidadanía crítica nas escolas, a valoración da cultura dende a programación didáctica das aulas ou a necesidade dunha maior interlocución co sector por parte da Administracion para planificar as políticas culturais públicas.

Os participantes. Juan Rodríguez é socio fundador de Caramuxo teatro, compañía con 17 anos de traxectoria no teatro para a infancia e a xuventude con espectáculos como Feo, Mensaxe sen botella, Glub, glub, Zapatos ou Redondo. O pasado ano compaxinou o traballo en Caramuxo coa creación de Pedras de Cartón. Na actualidade exerce como presidente de Escena Galega, a asociación de empresas teatrais galegas, que conta na actualidade con 38 compañías asociadas.

Caterina Varela é bailarina e xestora cultural. Codirixe, xunto a Alexis Fernández, a compañía de danza La Macana, coa que levan creando proxectos escénicos que gozan dunha importante proxección e recoñecemento internacional dende hai máis de dez anos. Tamén é coordinadora do proxecto de Programación Expandida TRCDanza e forma parte do Colectivo RPM, composto por artistas cunha ampla traxectoria na creación contemporánea de Galicia. Dende 2019 tamén coordinan a través de Colectivo RPM a Aula de Danza da UDC.