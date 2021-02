‘Morris’, protagonista hoxe no ‘Land Rober’

Antonio Durán, tamén coñecido como Morris, actor galego de moita sona, está entre os convidados desta noite de Land Rober, espazo na TVG que leva o humorista Roberto Vilar e que acada boas cifras de audiencia.

Boyanka Kostova, Pili Pampín e Octavio Villazala tamén son parte dos protagonistas da nova entrega deste formato semanal das noites do xoves na canle pública galega.

Grabado en Teo nas instalacións de CTV, Land Rober ten falado xa neste curso 2020-2021 con convidados de perfil ben distinto, caso de Jaime Cantizano, Antonio Garrido, Berto Romero, Fernando Vázquez, Luis Zahera, Omar Montes, Carmen Lomana, Josemi Rodríguez Sieiro, Antonio Garrido ou Lucía Veiga... entre outros.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da Televisión de Galicia, A Revista falará hoxe sobre o incremento da demanda de casas prefabricadas desde o comezo da pandemia co carballés Fran Gómez Pallas, quen fundou a empresa Quechova, cabanas modulares de rápida instalación, feitas de ferro e madeira, e con Francisco Liñares, arquitecto de Addomo. O espazo conectará, amais, en directo desde Carballo con Silvia Sánchez, directora comercial de Casas Cube. E Loly Gómez recibirá no estudio a Santiago Fidalgo, rapaz que o próximo curso estudará no UWC Atlantic College de Gales, o mesmo centro ao que acudirá a princesa Leonor, cunha bolsa patrocinada pola Casa Real. Contará como conseguiu unha das bolsas que a Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido reparte entre os estudantes do estado.