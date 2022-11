Buenas noticias para los bingos de Galicia

2023 se presenta como un buen año para el sector del juego en Galicia, concretamente para el del bingo. El ejecutivo Gallego aplicará una rebaja del 40 %, en los impuestos que tiene que pagar estos establecimientos. Una actitud bastante benévola con un sector que sufrió bastante durante la época de la pandemia , Razones no le faltan a la Xunta para justificar esta rebaja, ya que mientras las páginas de bingo online siguieron registrando actividad en aquella época, en los locales físicos hubo que echar el cierre y se registraron pérdidas de las cuales todavía no se han recuperado.

El aumento de jugadores es una realidad, pero no solamente en la comunidad gallega, sino en el resto del territorio español. La llegada masiva de Internet y de los teléfonos móviles con acceso a esta red ha posibilitado que el bingo online sea una realidad y una manera de entretenimiento muy habitual. La sencillez de este juego, así como la no necesidad de invertir mucho dinero para pasar un rato entretenido, hacen del bingo algo muy popular.

La principal ventaja del bingo online es poder jugar en cualquier lugar, no solamente desde el ordenador de casa, sino desde el teléfono. Proporciona la misma emoción que los bingos físicos, a los que, en determinadas circunstancias, es más difícil acceder. Recordamos que en la comunidad gallega solamente hay 11 bingos físicos, lo que implica que hay núcleos de población que están bastante alejados de ellos.

Es evidente que el juego online ya no es una moda, sino una realidad que ha llegado para quedarse. El número de jugadores de manera digital no ha hecho más que aumentar, consiguiendo superar a los que acuden a bingos físicos. Una de las principales ventajas, además de poder jugar desde cualquier sitio, es que el bingo online proporciona anonimato. En determinados círculos, acudir a un bingo físico, es algo que puede no estar bien visto, cosa que se evita tras la pantalla del teléfono.

Además, la comodidad de jugar desde casa, sin ningún tipo de presión, y pudiendo acceder en el momento que consideres más oportuno, es otra de las ventajas por las cuales los bingos online no para de ganar seguidores. El bingo, en sus inicios, tiene un origen que emana del pueblo y se trata de uno de los entretenimientos más sencillos en cualquier ocasión. No hace falta acudir a un bingo físico para pasar un buen rato, ya que incluso se puede jugar al bingo de juguete. De lo que no cabe duda es que este juego proporciona mucha emoción y hace pasar buenos ratos a quien se lo proponga.

La llegada de los bingos físicos y, posteriormente, los que funcionan de manera virtual no han hecho más que dar buena cuenta del buen estado de salud que tiene este juego en la actualidad. En todo caso, la reducción de impuestos que prevé el gobierno gallego para el sector del bingo en esta comunidad ha sido muy bien acogida por el sector. De esta manera, pretenden reactivar un modelo de negocio que ha sufrido de manera notable los efectos de la pandemia. Por otro lado, el mantenimiento del puesto de trabajo y de las plantillas es algo que el ejecutivo quiere conseguir, para evitar más destrucción de empleo y que los trabajadores no vean peligrar sus puestos de trabajo.