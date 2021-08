Burela pon en marcha o certame Amarte nunha fin de semana de homenaxe ao bonito

Este xoves botou a andar no porto de Burela a quinta edición do Certame Internacional de Pintura Mural Amarte que se prolongará ata o vindeiro domingo, 8 de agosto, e no que participan finalmente oito artistas que plasmarán nese lugar as súas creacións. Como actividades paralelas terán lugar un concurso de selfies e un obradoiro de graffitis para nenas e nenos a partir de 9 anos. Amarte coincide todos os anos coa Feira do Bonito, que de novo neste 2021 non se celebrará no seu formato habitual, pero desde hoxe vinte locais hostaleiros ofrecerán tapas, menús e racións elaborados con bonito de Burela. Ao longo destes días haberá ademais concertos de Luar na Lubre, Tribu Folk e Eladio y los Seres Queridos e tamén ofrecerá actuacións o Mago Antón.

O concelleiro de Cultura, José Díaz, dixo que “en Burela vamos a hacer hasta el domingo 8 de agosto, diferentes eventos relacionados con la Feria del Bonito, que no se puede celebrar de manera habitual, pero sí hemos programado unas cuantas actividades seguras y que homenajeen a esta Feria de Interés Turístico Nacional desde 2019. Lo primero es que desde este jueves finalmente ocho artistas y no nueve como estaba previsto, porque el ucraniano Armen Grygorov nos dijo que no podía participar por problemas personales, empiezan a pintar hasta el mismo domingo 8, a las once de la mañana los participantes en Amarte 2021. Sigue en marcha el concurso de selfies del muro de Amarte. Invitamos a todos a hacer su foto y a mandarla al facebook del Certame Internacional de Pintura Mural Amarte, porque en caso de que haya un mínimo de diez participantes habrá un premio de 100 euros para el más votado, que se entregará el domingo 8 junto con el resto de premios”.

Díaz seguiu a relatar que “también tenemos las tapas, raciones y menús degustación del príncipe azul hasta el día 8 con mucha representación de hostelería de Burela que se implicó mucho, todo ello anunciado en redes sociales, en cartelería y en dípticos en todos los locales que participan con diferentes propuestas, todas ellas muy ricas y variadas”.

O edil burelés explicou que “este viernes será el concierto grande, de los tres que va a haber, con Luar na Lubre en la Praza da Concello a las once de la noche. Estamos inscribiendo previamente en la Casa da Xuventude, no es obligatorio pero sí recomendable apuntarse para facilitar luego el acceso y agilizarlo también. Hay que apuntarse en la Casa da Xuventude en el teléfono 982 58 11 41. Estamos casi en las doscientas personas para ese concierto, los otros dos rondan las sesenta. Tenemos un aforo hasta 360, aunque estaba anunciado 400 hay que descontar al personal de cada grupo que actúa, de producción, de sonido, de iluminación, de seguridad, etc... Las sillas mantienen la distancia de seguridad y todas las medidas anticovid que nos piden ahora mismo”.

José Díaz contou que “también este viernes, día 6, desde las doce de la mañana hasta las nueve de la noche va a estar el autobús del Mago Antón en la Praza da Mariña con pases a las doce la mañana, a la una del mediodía y por la tarde, a partir de las cuatro, cada hora habrá otro pase con aforo limitado y medidas anticovid. Habrá que esperar haciendo cola para acceder en cada tramo horario. El día 7, tenemos otro concierto muy atractivo que es el Tribu Folk compuesto por muchos músicos de la zona, de muchísimo nivel e incluso de fuera de A Mariña, que van a interpretar canciones de folk irlandés y también español. Será a las once de la noche en la Praza do Concello. El mismo sábado, de once de la mañana a dos de la tarde vamos a tener un taller de graffiti, que ya tiene el aforo completo. Van a participar niños de 9 a 13 años que van a aprender mucho de esta técnica con Diego As, el nombre artístico de Diego Anido, que fue el ganador de Amarte 2020 y este año estará en el jurado de este Certamen Internacional”.

O concelleiro de Cultura engadiu que “el domingo, día 8, tendremos la entrega de premios, que será sobre la una menos diez, del Certamen de Pintura Mural Amarte de cuyo jurado es presidente David Catá. También se entregarán los premios del concurso de selfies, en caso de que haya diez al menos participando. Todo el acto será presentado por Sergio Pazos, que un año más colabora con Burela, desde el 2017 que fue el pregonero no ha dejado de hacerlo y se lo agradecemos mucho. A la una y cuarto, será el concierto de Eladio y los Seres Queridos, muy recomendable, de música indie, con una sonoridad preciosa y muy buenos músicos, para cerrar estas actividades del bonito donde recordamos esta Feria y homenajeamos también a la Asociación Ledicia, organizadora de esta fiesta desde el comienzo de su historia. Invitamos a todos a acudir de forma segura y con cuidado, no va a haber problemas y disfrutaremos un poquito al menos de esta Feira do Bonito”.