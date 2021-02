Buscan para Ferrol o título de Patrimonio da Humanidade

Santiago. A Xunta e o Concello de Ferrol acordaron onte intensificar a súa colaboración para avanzar na candidatura da cidade a Patrimonio da Humanidade. Así o abordaron o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e o alcalde de Ferrol, Ángel Mato, no encontro telemático que mantiveron para reforzar as liñas de colaboración en marcha.

Durante o encontro, o conselleiro comprometeu todo o apoio da administración autonómica para conseguir que a cidade acade o máximo recoñecemento outorgado pola Unesco. Referiuse ao traballo feito ata agora e subliñou que é momento de dar novos pasos coordinados cara o impulso da candidatura Cidade de Ferrol: Porto da Ilustración a Patrimonio Mundial.

Neste sentido, tanto o rexedor local como o conselleiro coincidiron na necesidade de deseñar un ambiente de traballo de cooperación que debe continuar cun proceso técnico sólido e rigoroso, para o que a Xunta mantén toda a súa colaboración. Por iso, fixouse un novo encontro para o vindeiro mes de marzo que permita que os técnicos podan avanzar no expediente da declaración.

“Na Xunta traballamos sempre coa man tendida ás administración locais e neste caso sabemos que o traballo coordinado será decisivo para Ferrol pero tamén para o conxunto de Galicia”, expresou Román Rodríguez.

Como dixo, a cidade de Ferrol conta con importantes recursos patrimoniais diferenciadores que avalan a súa candidatura pero, engadiu, é clave seguir mantendo unha actitude de colaboración e coordinación na que estean presentes todas as institucións implicadas.

Neste sentido, referiuse á importancia da implicación do Goberno do Estado neste proceso para contribuír de xeito unánime a este impulso.

O porto de Ferrol, debido á especial configuración da ría e da súa orografía, é dos máis seguros do mundo. Xa a finais do século XVI, Felipe II decidiu que a ría de Ferrol fose utilizada como base para a Armada Real.

No século XVIII, Ferrol foi designada capital do Departamento Marítimo do Norte, ordenando Felipe V a creación do Real Arsenal e un estaleiro na aldea da Graña. Máis tarde, Fernando VI ordenou a construción dun gran estaleiro na vila de Ferrol, dedicado case exclusivamente á construción de barcos para a Armada. Nace así o Porto Ideal da Ilustración, denominación coa que Ferrol aspira ao seu recoñecemento como Patrimonio da Humanidade. redacción