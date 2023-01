Cabeza de León no Álbum de Galicia

O catedrático de Dereito Salvador Cabeza de León (Betanzos, 1864 – Santiago de Compostela, 1934) destacou por promover, xunto con Cotarelo Valledor, a democratización e galeguización da vida académica compostelá. Ademais, foi un activo impulsor das pretensións cívicas de Galicia e participou na comisión que, en 1932, impulsou un movemento municipalista a favor da autonomía. A súa entrada no Álbum de Galicia, a colección biográfica que mantén o Consello da Cultura Galega (CCG), é autoría de Xosé Ramón Fandiño.

Nado en Betanzos, Salvador Cabeza de León contaba dous anos de idade cando a súa familia se trasladou a Santiago. Alí, licenciouse en Dereito en 1884 e, tres anos máis tarde, obtivo o grao de doutor na Universidade Central. Desde esa data exerceu como profesor auxiliar ata que se converteu en catedrático de Dereito Internacional en 1903 e de Dereito Canónico en 1919. Sobre estas materias publicou diversos traballos e ensaios, centrados especialmente nas cuestións educativas e legais, en revistas como Arquivos do Seminario Galego. Ademais, escribiu o volume Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Materiales acopiados y transcritos por Salvador Cabeza de León, ordenados, completados y redactados por Enrique Fernández Villamil (1946-1947), publicado postumamente, así como a obra poética Primicias (1892) e o cadro dramático Camiño da vila, escrito en 1915 e publicado dous anos máis tarde.

“Máis alá das aulas e dos despachos universitarios, Cabeza de León, como rexionalista conservador, estivo comprometido coas actividades culturais e cívicas galegas do seu tempo, moi marcadas polo rexionalismo implantado por Alfredo Brañas”, apunta Xosé Ramón Fandiño. na biografía que asina no Álbum de Galicia. Así, foi o vicepresidente do Comité Central Regionalista que se constituíu en Santiago en 1890 e, oito anos despois, organizou xunto con Alfredo Brañas a Liga Gallega de Santiago, unha disgregación da Asociación Regionalista Gallega da Coruña que presidía Manuel Murguía e que tiña unha inspiración máis liberal. Cabeza de León foi tamén secretario da Real Sociedade Económica de Amigos do País e membro fundador da Real Academia Galega. En 1924 ingresou no Seminario de Estudos Galegos, onde posteriormente sería elixido director da Sección de Historia (1930) e presidente tras a partida de Armando Cotarelo Valledor.