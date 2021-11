Cabo Ortegal, unha das candidaturas españolas a ser xeoparque mundial

Santiago. A candidatura de Cabo Ortegal será unha das dúas propostas que elevará España este ano ante o órgano da Unesco encargado de decidir que novos territorios se incorporan á rede de protección ambiental de xeoparques mundiais.

Durante un acto convocado este mércores en Valdoviño para dar a coñecer a decisión, a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, felicitou á Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal como promotora da candidatura, así como a todas as administracións que nos últimos anos se implicaron na súa defensa e difusión ata lograr que fora seleccionada oficialmente.

Neste sentido, a responsable autonómica lembrou que a Xunta avalou expresamente e desde o principio a proposta que aspira a converter esta zona no segundo Xeoparque Mundial da Comunidade(en abril de 2019 foi proclamado o Xeoparque Montañas do Courel) e comprometeuse a seguir brindando o seu apoio ata que se coñeza a decisión final da Unesco a un proxecto que considera “gañador”.

Así, Do Campo explicou que ademais de expresar o seu respaldo inicial á candidatura a través dunha carta, nos últimos meses a Xunta interveu en dúas ocasións ante o Comité Nacional Español de Xeoparques para defender os valores e puntos fortes que fan de Cabo Ortegal un territorio idóneo para integrarse na rede de xeoparques. De feito, subliñou que a excepcional riqueza xeolóxica deste espazo foi o principal aval do proxecto e a modo de exemplo, indicou que das dúas candidaturas finalistas (a outra é Costa Quebrada, en Cantabria) foi a de Cabo Ortegal a que obtivo a maior puntuación. Por todos estes valores e tras lembrar que o proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal superou un duro proceso de selección no que competían catro candidaturas, Belén do Campo considerou que Galicia afronta a recta final cun proxecto sólido. ECG