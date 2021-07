na pequena vila canadiana de Lytton (habitada por tan só 250 lyttonienses), situada na Columbia Británica, á mesma latitude de Berlín, acadouse hai unhas semanas a deliciosa temperatura de 49,6º, máis propia dunha sauna ou das fogaxes saharianas que dunha localidade onde, de costume, abundan grizzlys, neves e frescas brétemas boreais e antes indios da nación cree. Con asombro, noticieime tamén, de que moi recentemente na Antártida chegou a rozar o mercurio os 20º, caloriña que xa a quixeramos en Compostela moitos meses de agosto. Meus pobres pingüíns! En fin, que isto é de tolos. Apelando a moi sisudos estudos, aegúrase que toda esta viravolta se relaciona moi probablemente co cambio climático. ¡Nos ha merengao!, diría dona Rosa, no seu castizo madrileño. Digo eu que para chegar a tal conclusión, visto o visto, tampouco haberá que ser Pemán! Para os escépticos, que de todo hai, a evidencia irrefutable do cambio climático é que Donald Trump o negue.

É o certo que con estas extravagancias meteorolóxicas non hai cristián que se entenda. E xa no falo de non saber de boa mañán se coller un jerselito ou ir a corpo xentil. Eu lembro que, de cativo, o millo madurecía coa fermosa luz dourada de setembro. Aquelas tardiñas da fin do verán, reunida a pandilla nas beiras do Ulla! Colliamos os pelos rubios das mazarocas (nós chamabámoslle pavóns) e imitabamos bigotes, ou o vello das partes, que, por idade, aínda andaban lampiñas... Momentos máxicos e luminosos da nenez! Agora os campos de millo aparecen exuberantes mediando xuño, con plantas clónicas exactamente iguais, que, mediando agosto, serán devoradas polas fauces dunhas máquinas aterradoras que trituran todo: folla, froito, tallo... para alimento pecuario.

Hai anos publicamos na editorial universitaria un librico de peto moi emocionante e cheo de sensibilidade, comezando polo título: Os traballos e os días na Galicia medieval. Nel, o autor describía un mundo ordenado, rexido pola cordura dos ritmos desa señora tan sabia que chamamos natureza e que, ai, tanto despreza e ignora a humanidade moderna. A sementeira, a trilla, a seitura, a malla, a vendima... todo tiña o seu tempo, a súa sazón, o seu escenario, a súa melodía, o seu costume, os seus proverbios, ata as súas bailas e festexos. O labrador moderno, ao igual que os paporroibos ou as rulas, anda despistado e non sabe moito que facer: Sementarei? E se vén logo a choiva ou o a friaxe a destempo?; El non virá a sarabia que me derrame as viñas?

Un virus atacou sen piedade a humanidade na liña de flotación, como punición a tanta soberbia e desorde. E aí seguimos vai para dezaoito meses, subindo. Nun tema memorable, The Facts of Life, cantaban en 1988 os Talking Heads: Anóxame que Deus non teña un plan mestre. Na mesma liña de pesimismo construtivo, un amigo cre que a esperanza é que Deus teña un plan B, no que outra especie aseñore o planeta, pois o que é co ser humano, o fracaso foi estrepitoso. O cambio climático, como a quinta onda, son a proba. O noso é non aprender. Xa vostede sabe, o de bater coa mesma pedra...