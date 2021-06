Camfed gana el Princesa de Asturias de Cooperación

Oviedo. La organización Camfed, Campaign for Female Education, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2021 según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión. Debido a la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, la reunión se ha desarrollado mediante videoconferencia.

Se trata de una candidatura que fue propuesta por Julia Gillard, ex primera ministra de Australia. Ha sido apoyada, entre otros, por la baronesa Martha Lane Fox, rectora de la Open University (Reino Unido).

Camfed, Campaign for Female Education, es una organización internacional que, desde su creación por Ann Cotton en 1993, trabaja en la erradicación de la pobreza y desigualdad en el África subsahariana, mediante la inversión en la educación de las niñas y el empoderamiento de las mujeres jóvenes.

Camfed, consorcio internacional de nueve entidades en África, Australia, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, cuenta hoy en día con más de 330 empleados y cerca de 150 000 voluntarios, que realizan trabajos de campo en Zimbabue, Ghana, Malaui, Tanzania y Zambia y actúan en más de 160 comunidades mejorando las condiciones de vida de más de cinco millones de niños.

Para solventar la exclusión de las niñas y mujeres de las oportunidades que brinda la educación, Camfed, en asociación con mecenas y comunidades rurales, y a través del liderazgo de la Asociación Camfed o CAMA (por sus siglas en inglés) -organización creada en 1998 por las primeras cuatrocientas beneficiarias de la Campaign for Female Education-, impulsa el cambio sistémico con cuatro enfoques: equidad y justicia social (educación como un derecho humano fundamental que no debe ser negado a niñas y mujeres), desarrollo económico (reinversión en comunidades desfavorecidas), liderazgo de las mujeres (cambio de normas socioculturales, protección y empoderamiento de niñas marginadas) y acción contra el cambio climático (transición hacia prácticas respetuosas con el clima y reducción de futuras emisiones de carbono).

No obstante, la principal característica que hace destacar Camfed frente a otras organizaciones del mismo perfil, según ha informado la Fundación Princesa, es la implementación de un modelo que no solo provee acceso a la educación de niñas marginadas, sino que también las apoya en la transición hacia la vida adulta y estimula nuevas oportunidades empresariales para la creación de empleo e incremento de ingresos en zonas rurales.

Gracias a CAMA y su red de más de 157.000 exalumnas, el número de beneficiarias de Camfed sigue creciendo, dado que cada una de las exbecarias patrocina y apoya en sus estudios a unas tres niñas de promedio.

Entre los programas de Camfed, liderados por CAMA, destacan el ‘Learner Guide Program’ y el ‘Agriculture Guide Program’, que tienen entre sus objetivos formar a los pequeños agricultores en técnicas sostenibles para adaptarse al cambio climático y mejorar las cosechas, proporcionar comidas escolares nutritivas, proteger la biodiversidad e incorporar tecnologías indígenas e innovadoras para reducir la contaminación.

Camfed declaró su compromiso para los años 2021- 2025 de proveer educación primaria y secundaria a otros cinco millones de niñas, habilitar una vía segura de búsqueda de formación profesional y empleo para 280.000 mujeres, y apoyar a las emprendedoras en la creación de otros 150.000 puestos de trabajo.

Galardonada con el Yidan Prize for Education Development (Hong Kong, 2020), el Kate Gross Prize for Social Enterprise (Reino Unido, 2018) y el premio Recognition for Taking Development Innovation to Scale (2014) de la OCDE, entre otros reconocimientos el enfoque climático en su modus operandi fue reconocido con el Premio de Acción Climática Mundial de las Naciones Unidas 2019 en la COP25 en Madrid (España).

En esta edición de los Premios Princesa de Asturias concurría al galardón de Cooperación Internacional un total de 29 candidaturas de 16 nacionalidades. europa press