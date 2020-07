Campamentos para 200 familias organizados polo Cpeig e Amtega

tecnoloxías . O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) organizan nestes meses de verán –xullo, agosto e setembro– uns campamentos tecnolóxicos sobre deseño de videoxogos, robótica, programación, creación de aplicacións para móbil ou presentación dos traballos escolares. Enmárcanse no programa TechKids, actividade do Plan Digitalent de Amtega destinada a fomentar o interese pola ciencia e a tecnoloxía entre a mocidade galega, a partir dos 6 anos de idade.

Esta nova edición TechKids celebrase en liña co campamento tecnolóxico Constrúe na Casa, que engloba cinco actividades a elixir en función da idade dos rapaces. Celebraranse do 30 de xullo ata o 9 de setembro e están dirixidos a nenos e nenas de 1º e 2º ciclo de Primaria e Secundaria. O prazo de inscrición, que remata o 27 de xullo as 12.00 horas pódese realizar neste enlace https://digitalent.xunta.gal/gl/content/tech-kids-2020 e poderán participar ata 200 familias.

Para participar nestes campamentos galegos non son necesarios coñecementos previos algúns pero si cumprir os requisitos técnicos indicados en cada proposta. redacción