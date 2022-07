Canciones que el cine rescató: del renacer de Kate Bush a Mozart

La subida al primer puesto en el top global de Spotify de la canción Running Up That Hill tras su inclusión en la quinta temporada de Stranger Things ha puesto el foco sobre los temas que, como el lanzado por Kate Bush en 1985, gozaron de una segunda juventud al ser incluidos en películas o series.

En este ejemplo reciente, el resurgir de la canción 37 años después ha supuesto un giro en la carrera de la cantante, quien ha visto su patrimonio crecer en 2,3 millones de dólares por derechos de autor desde que la nueva temporada de la serie fuera estrenada en Netflix.

Un hecho similar sucedió con Ghost (1990), cuya banda sonora fue galardonada con un disco de platino en Estados Unidos por alcanzar el millón de ventas, y en la que la canción Unchained Melody, versionada en 1965 por los Righteous Brothers, cobró especial relevancia al quedar eternamente ligada al paranormal romance que Patrick Swayze y Demi Moore mantienen en la cinta.

Pretty Woman (1990) rescató la canción de Roy Orbison que le da nombre junto a una banda sonora repletas de éxitos de artistas como la cantante Roxette, cuya canción It must have been love, publicada en 1987, saltaría a la fama con dos semanas en el primer puesto de Billboard tras el éxito de la cinta.

En materia de reciclar clásicos, emergen nombres como el de Quentin Tarantino, conocido por resucitar en sus filmes clásicos como You Never Can Tell, de Chuck Berry, en un recordado baile entre John Travolta y Urma Thurman en Pulp Fiction o, más recientemente, llevar a Los Bravos y su Bring a Little Lovin, que alcanzaría las listas estadounidenses en 1968, al Hollywood de finales de los sesenta con Once Upon a Time in Hollywood.

De la misma manera, sagas como Shrek han puesto en órbita temas reversionados como I’m a believer, de la banda creada en 1966 The Monkees, y, en caso de franquicias como Marvel Studios, la inclusión en el tráiler de una canción ha hecho aumentar sus ingresos: Immigrant song, de Led Zeppelin, aumentó en un 997 % las ventas digitales con su aparición en el avance de Thor: Ragnarok (2017).

Las películas de culto tampoco han sido ajenas a esta tendencia, como demostró el largometraje Cría cuervos (1976), dirigido por Carlos Saura, al poner de moda la canción Por qué te vas, interpretada por Jeanette y compuesta por José Luis Perales.

Un tema éste que, pese a pasar desapercibido cuando fue publicado en 1974, logró liderar las principales listas en Alemania, Argentina, Bélgica y Francia (donde ha llegado a ser versionado por Carla Bruni) tras su aparición en la cinta de Saura.

Sin embargo, el ejemplo más destacado de este tipo de éxitos lo ostenta I Will Always Love You, el cual, antes de coronar en la voz de Whitney Houston la banda sonora de “El guardaespaldas” (1992), había cultivado una fama mucho menor en 1973 con la versión country de Dolly Parton. EFE