“Cando a RAG recomenda o emprego dunha determinada palabra, non o fai por capricho”

Ter un dicionario en liña hoxe é imprescindible, pero moitas veces non somos conscientes de todo o traballo que hai detrás, verdade?

Efectivamente, elaborar un dicionario, sexa en papel ou en liña, é unha tarefa complexa, polo que xeralmente se concibe como un traballo de equipo e de longa duración. En primeiro lugar, ha de deseñarse a macroestrutura da obra, que ten que ver coa delimitación dos grandes parámetros que rexerán a súa confección, e en segundo lugar a microestrutura, isto é, como se vai organizar cada artigo e os tipos de información que se van proporcionar.

Despois hai que ir desenvolvendo esa múltiple información (fonética, gramatical, semántica, fraseolóxica...) para cada unha das entradas, que poden ser moitos milleiros.

O lexicógrafo enfróntase ao léxico dunha lingua, que constitúe un material inmenso. Ademais, se se trata dunha obra en liña, debe dominar unha serie de ferramentas dixitais específicas. É doado poñerlle tachas a un dicionario, pero é difícil facer un (a miúdo quen as pon non elaborou nunca unha obra deste xénero). A medida que se vai coñecendo mellor este traballo, vaise valorando máis, pero aínda queda camiño por recorrer neste sentido.

Como cambiaron os tempos, profesora. Antes, na escola, todos tiñamos un dicionario. E agora os rapaces parece que no seu día a día non o utilizan. Isto é verdade ou é unha mala impresión miña?

O emprego do dicionario está contemplado no currículo dos diferentes niveis educativos; o que ocorre é que non se lle concede toda a importancia que debería ter ou non se lle saca todo o partido que se podería. Pero tamén é verdade que a xente nova cambiou en gran medida a maneira de usalo a favor das aplicacións para móbiles, que permiten levar o dicionario sempre con un e interactuar con el de xeito rápido.

Actualmente o emprego destas aplicacións está moi estendido, pero para a xuventude, que naceu xa na era dixital, é algo moi común e natural.

Tamén en calquera casa había un dicionario impreso, pero agora ao habelo en liña... Ademais este é gratuíto e as actualizacións son máis rápidas...

É certo que os dicionarios, por seren obras de consulta frecuente, están a sufrir máis a relegación das versións impresas fronte ás dixitais. Estas últimas permiten unha consulta máis rápida e interactiva, un manexo máis cómodo e unha posta ao día case inmediata. Por outro lado, non teñen as limitacións de espazo que presentan as obras en papel, de xeito que nelas é posible proporcionar unha información máis extensa. Se o acceso é gratuíto, este é evidentemente outro elemento que xoga ao seu favor. Isto non significa que deban desaparecer as versións en papel, que ofrecen outros aspectos positivos, como o valor simbólico e a perdurabilidade.

Moitas veces, e por descoñecemento, pensamos que unha palabra escrita en galego non respecta as súas raíces... e que se inventan sobre a marcha. Por que cre que sucede isto?

Galego e castelán comparten voces que presentan a mesma orixe etimolóxica, coas debidas diferenzas fonéticas procedentes da evolución interna propia de cada lingua. Pero é evidente que non comparten todo o léxico nin todas as acepcións.

Por outra banda, os falantes dunha lingua non coñecen todas as denominacións que un concepto pode ter nos múltiples lugares en que se fala esa lingua. Esta circunstancia tamén se produce no caso do galego: a alguén pode parecerlle estraña unha palabra porque non se utiliza na súa zona, ben porque se emprega outra palabra galega, ben porque se usa un castelanismo. Con isto quero dicir que cando a Real Academia Galega, como organismo dedicado á estandarización, pauta ou recomenda o emprego dunha determinada voz, non o fai por capricho. Detrás de cada decisión hai un estudo serio das documentacións, da extensión na fala, do emprego literario, da conexión coas voces do portugués e doutras linguas románicas, etc.

O dicionario histórico non é un proxecto nada doado. Precisa tempo, xente... E vostede está traballando nel. Contan con recursos suficientes para levalo a cabo?

Ten razón: a elaboración dun dicionario histórico e etimolóxico é moi complexa. A redacción de cada artigo require un estudo previo que abrangue aspectos relativos á evolución fonética, semántica e gramatical da voz en cuestión, a súa comparación con voces da mesma orixe noutras linguas, aspectos culturais e socioeconómicos, etc. Para levalo a cabo, precísase un equipo humano composto por especialistas en diversas linguas capaces de atender a todas esas vertentes. Afortunadamente, contamos con este equipo, como tamén contamos con abundantes recursos bibliográficos e bases de datos. A esta listaxe habería que engadir ferramentas e recursos informáticos. Está claro que un proxecto deste tipo require un financiamento económico axeitado. Actualmente, contamos co do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades durante tres anos, pero imos precisar apoio a máis longo prazo.

Podería dicirme quen é o seu referente en dicionarios?

Hai dicionarios excepcionais en todas as linguas; resultaríame difícil elixir un e probablemente esquecería moitos importantes. No caso da lingua galega, a Real Academia Galega está elaborando obras de gran calidade, que poden competir coas doutras linguas. E en certos tipos de dicionarios, a lexicografía editorial está a realizar tamén un bo traballo.

Unha curiosidade: vostede sabe definir profesionalmente (xa me entende) calquera palabra?

En efecto, iso entra dentro das miñas competencias profesionais. Cada categoría gramatical de palabras (verbos, substantivos, adxectivos...) require un tipo de definición específica, e aínda dentro dos verbos, a definición dun verbo transitivo é diferente da dun verbo intransitivo, por exemplo. A lexicografía moderna aplica unha técnica moi esixente e depurada.

Preocúpalle os malos hábitos da xuventude á hora de escribir en galego en redes sociais?

Este problema afecta a todas as linguas. Nunha escritura rápida como a das redes sociais, a tendencia a usar certas formas abreviadas pode resultar normal, sempre que non se sobrepasen certos límites. Outra cousa é o descoido da gramática ou da ortografía. O uso de determinadas convencións neste tipo de escrita non debería danar o uso formal da lingua cando quen as emprega ten unha formación sólida, capaz de distinguir entre un medio e outro. Os problemas aparecen cando esa formación non é tan sólida.

Que lle parecen os anglicismos utilizados no galego? Son un motivo de preocupación ou é máis grave a mistura co castelán? É dicir, non saber escribir ou falar ben a lingua.

Calquera entrada masiva de préstamos nunha lingua é preocupante porque pode supoñer a perda de léxico propio. No caso do galego, considero máis preocupante a penetración de castelanismos polo que ten de prolongación no tempo e polas características da convivencia existente entre ambas as dúas linguas. En canto á penetración do inglés, sendo importante e difícil de conter, non chega ao nivel que acada noutras linguas do noso contorno.

Cre que a Real Academia Galega aposta máis pola muller que a Real Academia Española?

Non me atrevería a xulgar o grao de implicación que outros organismos teñen con respecto a cuestións tan importantes como a que me formula. Podo falarlle do grao de implicación da Real Academia Galega. Desde o punto de vista lexicográfico, a preocupación pola situación da muller reflíctese nun tratamento igualitario con respecto ao que recibe o home. Se se refire á presenza da muller na institución, non pode negarse que é minoritaria, como sucede polo demais na maioría das entidades, porque esta situación é o froito dunha relegación secular da muller que non se soluciona dun día para outro. Con todo, creo que imos por bo camiño.