Canido, bo exemplo de arte urbana que apoia o turismo

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, acompañada da presidenta do Centro de Iniciativas Turísticas de Ferrol, e o responsable do proxecto de arte urbana Meninas de Canido, Eduardo Hermida, participou este domingo na homenaxe á menina Agustina Sarmiento, figura que aparece no célebre cadro de Velázquez e quen nacera na vila galega de Ponteareas. Na nova edición das Meninas de Canido, feita a pasada fin de semana con distintas actividades que homenaxearon o cadro universal do pintor sevillano, Castro felicitou aos organizadores desta homenaxe pola súa orixinalidade e manifestou que proxecto coma este permiten crear produtos senlleiros relacionados co turismo urbano e co desenvolvemento local. Así, indicou que o proxecto “achega valores únicos” que ademais de fomentar a arte nos espazos urbanos, crea un produto turístico propio da cidade de Ferrol. Segundo manifestou , a orixinalidade coa que se trata a obra de Velázquez no barrio de Canido, fai complementar a boa oferta turística da cidade.