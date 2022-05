Cans proxectará este sábado as últimas curtas gañadoras

CERTAME O Festival de Cans ofrece este sábado unha nova cita co audiovisual galego coa proxección das curtas gañadoras da súa XIX edición. Será nunha sesión especial, no Centro Cultural do Porriño, na que se poderán ver as últimas curtas que conquistaron o can de pedra.

Rompente, de Eloy Domínguez; Tatuado nos ollos levamos o pouso, de Diana Toucedo; As pétalas murmuran, de Arantxa Ramos, e La entrega, de Pedro Díaz, son as cintas que se poderán visionar de novo como clausura ás actividades do festival, que este ano chegou aos dez mil espectadores. Trátase das curtas gañadoras do premio do xurado á mellor curtametraxe nas categorías de Ficción, Furacáns e en Deleite Novas Camadas, xunto co Premio do Público do XIX Festival de Cans.

Protagonizada por dous mozos da zona non profesionais da interpretación, Rompente relata a loita por saír adiante dunha parella adolescente cun bebé nunha pequena vila costeira.

Sergio Valeirón, igual que o seu personaxe na ficción, tamén é bateeiro, e Soraya Luaces estudante.

Rodada en diferentes localizacións da Costa da Morte, Eloy Domínguez é o director desta curtametraxe, que tamén foi premiada na última edición do Festival de Málaga, e sobre a que o xurado de Cans destacou a súa gran capacidade para enunciar unha realidade desde a limpeza da mirada. redacción