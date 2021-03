Carles Puigdemont, con una mano delante y otra detrás

No sé si conozco a algún personaje que haya dado tanto juego como el ínclito Carles Puigdemont, ya saben, el cobarde expresidente de la Generalitat de Cataluña huido a Bélgica para no responder ante la justicia española por el desaguisado del referéndum 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia.

Escapó de las autoridades españolas el 19 de noviembre de 2019 y durante todo este tiempo se estuvo riendo a mandíbula batiente de todos los que creemos en la justicia, en la libertad, en el respeto y el Estado de derecho.

Pero no se crean, además de gallina fue uno de los más grandes ejemplos de deslealtad de la historia tras dejar a aquellos que le apoyaron y que le siguieron en la loca aventura del golpe de estado con una mano delante y otra detrás frente a la intervención legal del Estado español.

Mientras Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull o Raül Romeva van cumpliendo de aquella manera sus condenas (salen y entran de las cárceles, les otorgan y les revocan los terceros grados y otros beneficios penitenciarios...), Puigdemont disfrutó hasta el pasado lunes de la inmunidad que le correspondía como eurodiputado, bicoca que ahora ve cómo se diluye rápidamente.

No crean que esto se termina aquí. En medio está Bélgica, ese país tan democrático y que tanto parece odiar a España y nuestra democracia, primero, hace ya algunos años, fue refugio de terroristas y ahora, de golpistas e independentistas catalanes.

De ahí que el juez instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, vaya ahora con pies de plomo para que la justicia belga no le eche abajo las peticiones de extradición de los tres huidos, Clara Ponsatí y Toni Comín, además de su expresident.

No sé qué deben de pensar de nosotros en Bruselas, qué opinan de nuestra Constitución, una de las más garantistas del mundo, qué sospechan que ocurre en nuestros tribunales; ¿creerán acaso que somos unos ácratas salvajes, sin ley ni orden, que sometemos, torturamos y encarcelamos a todo aquel que no comulga con nuestros deseos e ideas?

Pues no. Somos un país en el que la inmensísima mayoría de sus ciudadanos y cargos públicos respetan la ley, somos una nación a la que le gusta el orden, pero dentro de un orden, eso sí; somos como somos, pero siempre con la democracia como bandera.

Les confieso que espero con ansia ver otro rictus distinto al que suele mostrar el rostro del prófugo, no quiero volver a ver esa sonrisa cínica de medio lado con que nos castiga cada vez que sale en videoconferencia.

Sinceramente, deseo que se le siente en el banquillo para ser juzgado con todas las de la ley, para bien o para mal, como a todos los españoles que no respetan esas normas de convivencia que nos dimos y aprobamos mayoritariamente los españoles hace ya más de 40 años.

Y si el Tribunal Supremo le consideraculpable de sedición, de huir de la justicia (yo añadiría un nuevo delito de mofa a sus compatriotas) o de cuantos cargos le impute el ministerio público, que pague como los demás la condena que le sea impuesta, y que la cumpla sin el bochorno que la Generalitat nos está haciendo pasar a todos con los beneficios penitenciarios con que premia a condenados a más de diez años de prisión.

Puigdemont, como persona, es que ni me va ni me viene. Pero como excargo público que cayó en el mesianismo, lo cierto es que me da repelús, por no utilizar otros términos más gráficos y descriptivos de cuáles son mis verdaderos sentimientos hacia quien quiso acabar con nuestra paz.

Soberanistas, podemitas, batasunos, nacionalistas, anarquistas y antisistemas solo ven en el diálogo la solución al “conflicto” -así lo llaman ellos- del procés, un problema que crearon ellos mismo haciendo de su capa un sayo y sin, por cierto, diálogo alguno. Porque el título de su propia Declaración Unilateral de Independencia lo decía todo e impedía toda discusión o negociación.

Nos vamos a independizar porque sí, porque somos más bonitos que nadie, más demócratas, porque tenemos más urnas y las ponemos cuando nos da la gana y votamos cuando queremos, dicen los independentistas.

Me alegro por nuestros compatriotas catalanes, que seguro que saben de la que se han librado.