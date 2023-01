Casinos online: ¿Qué debes saber sobre los bonos sin depósito?

Al buscar un casino bono sin deposito hay mucho más que considerar que la cantidad ofrecida en anuncios, no solos es quedarse con la cantidad de giros gratis, o los créditos de bonificación que te darán, también: la duración de la oferta, los juegos calificados, y el monto máximo de retiro.

En la actualidad, con la intención de captar más jugadores, los casinos online no dejan de implementar nuevas promociones. Y sin duda, la más buscada en el sector de las apuestas en línea, son aquellas que no requieren un depósito previo en el proceso de registro. Los bonos sin depósito te permiten obtener premios gratis, giros y apuestas sin necesidad de invertir dinero.

Ejemplo: un bono que no se canjea es aquel que ofrece los casinos físicos a sus jugadores, las famosas fichas doradas, Con ellas puedes apostar, pero no las puedes cambiar por dinero. Es decir, con dicha bonificación te darán giros gratis, pero solo podrás canjear las ganancias que logres por medio de esos giros.

No hay una forma exacta para conseguirlo, lo primordial sería realizar una búsqueda y averiguar qué plataformas los ofrece. Al toparse con una, es fundamental que consultes las condiciones de canje y las demás características de la plataforma para asegurarnos que cumple con nuestro requerimiento.

Debemos saber que los importes son reducidos, pero las condiciones de canje referente a este bono no son tan exigentes como lo son otros. Lo normal es que solo obliga al jugador apostar el importe completo una cierta cantidad de veces. Ejemplo 10, 20, etc. También tenemos que tener en cuenta que estos bonos no son válidos para todo tipo de juegos. Normalmente, son apartados exclusivamente para las máquinas tragamonedas, pero también hay los exclusivos para el póker, blackjack o la ruleta.

Se debe considerar la fecha de caducidad, lo usual es que la plataforma te obligue a apostar todas las veces según las condiciones aceptadas, en un plazo de 3 a 10 días.

Definitivamente, los bonos sin depósito han logrado convertirse en las promociones más exitosas de los casinos online. Si bien no consigues ganar, te ayudará a familiarizarte con la plataforma y encontrar los juegos que más te gusten.