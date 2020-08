Castelao centra una nueva muestra para Afundación en Pontevedra

Santiago. A fundación, la Obra Social de Abanca, lanza su nuevo proyecto expositivo, Castelao grafista (facsímile), una muestra que cuenta con el artista e intelectual de Rianxo como protagonista en la que se han reunido obras pertenecientes a sus diferentes dimensiones como creador, desde textos hasta ilustraciones, diseños, fotografías o publicaciones.

La exposición ha sido producida por la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, la Real Academia Galega de Belas Artes y Turismo de Galicia, y se podrá visitar en el Café Moderno Afundación de Pontevedra desde el 24 de septiembre de este año en el que se celebra el Centenario de la Xeración Nós.

La muestra reúne 19 facsímiles de la Colección de Arte Afundación y 89 dibujos del álbum Cousas da vida de Castelao, de los que 49 pertenecen a la Colección de Arte Abanca. Así mismo, en el Café Moderno Afundación se podrá disfrutar de 3 retratos fotográficos, 4 caricaturas y 17 dibujos y portadas de revistas. Además, se podrá leer el texto original del álbum Nós y contemplar 2 manuscritos de Castelao, 18 portadas de las primeras ediciones de sus libros, 3 páginas interiores, 14 portadas de libros ilustradas por Castelao y 3 dibujos.

La ciudad de Pontevedra ha sido la escogida para comenzar la itinerancia de este proyecto debido a su fuerte vinculación con Castelao, y como ubicación el Café Moderno, espacio privilegiado que contó con la presencia del intelectual en sus tertulias de forma continuada.

O edificio de A Fundación en Pontevedra foi redeseñado polo arquitecto pontevedrés César Portela cunha filosofía de combinar a tradición formal do inmoble coa estética do século XXI, dotándoo dunhas instalacións innovadoras acordes aos seus novos usos sociais.

O edificio remodelado conserva dúas fachadas de pedra combinadas cunha enorme cristaleira na parte posterior, que lle achega un aspecto vangardista. No interior, un vestíbulo, ao que se accede pola rúa Augusto González Besada e a praza de San Xosé, comunica as diferentes estancias. Está coroado por unha escultura do escultor Cándido Pazos, que representa a Teucro, o mítico fundador da cidade do río Lérez. ECG