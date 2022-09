Cata de Vendimia de la Ruta del Vino Rías Baixas

MUGARTEGUI. La Ruta do Viño Rías Baixas ha programado su ‘Cata de Vendimia’ para el viernes 23 de septiembre (20.00 horas) en el Pazo de Mugartegui, en Pontevedra. La actividad estará dirigida por el sumiller Nacho Costoya. La cata permitirá probar distintos tipos de uvas, mosto y vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas.

También se describirán las fases de vendimia y elaboración de los Albariño DO Rías Baixas. Además, la Ruta do Viño Rías Baixas volverá a contar con la colaboración de Anfaco-Cecopesca para maridar los vinos. Los participantes probarán conservas de pescados y mariscos con los vinos de la DO Rías Baixas. REDAC.