Catedrático gallego en Dire Straits

Óscar Rosende, músico coruñés, se comería el rosco de Pasapalabra en una sola tarde si le hicieran preguntas de Dire Straits, grupo británico cuyos hits de los años 80 él toca en concierto desde 2007, primero al frente de los Brothers in Band (12 años) y ahora con Great Straits. Catedrático oficioso en esa música, fue pionero en España en el bum de las bandas tributo, término que él rehusa pero que ya es pan común.

“Cuando empezamos, estaban los Pink Tones, y poco más”, aclara.

Formados en Londres en 1977, los Dire Straits (disueltos en 1995) regalaron a la historia del rock discos como Comunique (1979), Making Movies (1980) o Brothers in Arms (1985), sumando ventas millonarias.

“Yo heredé la pasión por los Dire Straits de mi padre, de escuchar temas como So far away. El primer tema de ellos que saqué a la guitarra fue Where do you think you’re going?, tercer corte del disco Comunique, de 1979”, explica Óscar de carrerilla.

Aparte del papá de Óscar, Luis, también su añorado abuelo Antonio integra la cadena emocional que puso seis cuerdas en manos de este músico gallego de 40 abriles.

Tras trenzar sus acordes iniciales con una clásica, fue ese abuelo quien le llevó la primera guitarra eléctrica. Así, prendía su pasión por el rock and roll que igual te sacude el alma que te serena irradiando belleza.

“Mi primera guitarra eléctrica era una imitación de una Fender Stratocaster que no había forma de afinar pero... era lo que había”.

“Luego, lo que son las cosas, en 2010, encargué al luthier estadounidense John Suhr que me hiciera la misma guitarra que le hizo a Knopfler. Me costó 6.000 euros, tardó un año en llegarme”, revela Óscar. En 2008, conoció a Guy Fletcher, teclista de Dire Straits, y ese día Knopfler le firmó esa guitarra.

“En 2013, en Gijón, me firmó otra, parte de las nueve guitarras que tengo”, dice quien ignora si el futuro deparará que su hijo Mateo (8 años) empuñe alguna de ellas para seguir la tradición familiar de amar la música, saltando de los discos de vinilo al streaming, pasando por cds y dvds o los vídeos VHS, esos que Óscar, de formación autodidacta, quemaba en casa de tanto revisar dándole al play y al pause.

“Cuando tocaba Knopfler, paraba los vídeos para fijarme en la posición de sus dedos, paso a paso”.

Hoy Óscar Rosende está al frente de Great Straits y tienen por delante una gira con actuaciones previstas en locales de tronío.

En esa banda de nueve músicos, toca con Diego Alonso, Alejandro Casquero, Pablo Gisbert, Rubén Montes, Marcos Pazo, Adrián Saavedra, Fran Sanz y Manu Seoane.

Trabajan juntos “para ofrecer un espectáculo completo”, aclara.

“Cuidamos luces y escenografía, apoyados por seis técnicos: al sonido, Pachi Baldomir y Álex González; en luz, Héctor Naveira; en montaje, Carlos Posada; Andres Saavedra, como técnico de guitarras y Juan Vázquez de road manager, ”.

Great Straits darán conciertos el 10 de diciembre en A Coruña (Teatro Colón; entradas en www,ataquilla.com), el 16 de enero en Valladolid (Auditorio Delibes), el 27 de abril en Alicante (Teatro Principal) , el 29 de abril en Granada (Palacio de Congresos), el 7 de mayo en Burgos (Forum Evolucion) y el 8 de mayo en Bilbao (Teatro Campos).

He aquí los solos favoritos de Óscar: “De la carrera de Mark, el de Are we in trouble now?, tema de Golden Heart, su debut en solitario, de 1996, con uno de los solos más elegantes de su carrera; y... Speedway at Nazareth, del disco Sailing to Philadelphia (2000). De los Dire Straits, los de Telegraph road, del Love over gold, (1982); y del disco Making Movies (1980), Tunnel of love, un solo con mucho feeling donde sabe qué tocar y justo cuando hacerlo”, detalla sobre un Knopfler que actuó con los Dire en Vigo (Balaídos) en 1992 y en solitario en Santiago (2010 y 2015).

Logre o no el infante Mateo ver un show del genio británico, sabe que su padre también le puede llevar al cielo de los grandes... Dire Straits.