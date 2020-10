Célia Fraga obtén o VI Premio Nortear para novos autores

O xurado da sexta edición do Premio Nortear escolleu a obra Ganapos da escritora portuguesa Célia Fraga, como vencedora do galardón deste ano, dotado con 3.000 euros e coa publicación de 500 exemplares en edición bilingüe, galego e portugués.

A Xunta de Galicia, en colaboración coa Dirección Rexional de Cultura do Norte de Portugal e a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (AECT) colaboran no desenvolvemento deste certame destinado a recoñecer as obras literarias orixinais de ambos lados da fronteira, ao mesmo tempo que se incentiva a produción literaria entre a mocidade galega e portuguesa co lanzamento de novos escritores, así como o fomento da circulación e distribución de obras literarias entre a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

O xurado elixiu a obra da escritora de Vila Nova de Gaia entre as 28 obras presentadas nesta edición -9 escritas en galego e castelán e 19 en portugués-, por contar cunha escrita elegante, madura e coherente, e cunha forte utilización da estética.

Ademais, sinalou a calidade dos traballos nesta edición e a uniformidade na temática en torno á covid-19.

Nas edicións precedentes deste concurso participaron arredor de 230 publicacións presentadas por mozos entre 16 e 36 anos. Así, Célia Fraga súmase ás galegas Lara Dopazo, Cecilia Santomé e Sabela Varela e aos dous escritores portugueses, Rui Cerqueira Coello e Sara Brandao como vencedores deste galardón.

O premio Nortear enmárcase no proxecto europeo co mesmo nome da AECT da Eurorrexión en colaboración coa Xunta e a Dirección Rexional de Cultura do Norte de Portugal, baseado na vontade de promover a cooperación multicultural transfronteiriza na Eurorrexión, co obxectivo de converter a cultura de Galicia e o Norte de Portugal en referente a nivel europeo.

Debido ao éxito da iniciativa cultural Nortear, a AECT da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal promoveu

a posta en marcha dunha plataforma web, desde a

que se optimizará a xestión integral de tódalas iniciativas e actividades asociadas ao programa.