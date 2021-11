Cerca de 5.000 personas caminan contra la violencia machista en Galicia

Santiago. EFE. Unas 5.000 personas aproximadamente de diferentes ámbitos de la sociedad gallega participaron este domingo en distintos puntos de la comunidad en la 'IX Andaina contra a Violencia de Xénero' que organiza cada año la Xunta con motivo del 25-N, el Día Internacional contra la violencia de género, informa el Gobierno autonómico en un comunicado La iniciativa solidaria celebrada en Santiago de Compostela se desarrolló bajo el lema 'Camiño ao Respecto', entre el Monte do Gozo y la Plaza del Obradoiro.

La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, acompañada de otras autoridades autonómicas y representantes de otros estamentos de la sociedad gallega, participó hoy en la actividad y al finalizar la caminata puso en valor el esfuerzo conjunto de toda la sociedad para luchar contra la violencia machista , y se refirió a la importancia de educar desde edades tempranas contra esta lacra social. En la marcha también participaron las conselleiras del Mar y de Infraestructuras y Movilidad, Rosa Quintana y Ethel Vázquez respectivamente.

Lorenzana destacó que Galicia dispone de una red de apoyo, de ayudas y recursos, para las mujeres en su camino de romper con el círculo de la violencia de género y de independizarse de su agresor, e indicó además que la Xunta garantiza la percepción de las indemnizaciones económicas fijadas por sentencia judicial a las mujeres víctimas de violencia de género, menores o personas dependientes de ellas y gestiona los apoyos económicos a los hijos huérfanos, así como a víctimas de violencia vicaria. También destacó la importancia de seguir aunando esfuerzos contra esta lacra social para "ganar la batalla a la violencia de género, al acoso laboral, a la violencia sexual y digital". "Entre todos tenemos forjada una red sólida y resistente de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género para romper con ese silencio, de rechazo absoluto al machismo y discriminación contra la mujer", concluyó.

Más de 350 personas van del Monte do Gozo al Obradoiro. EP. Más de 350 personas han participado este domingo en la IX Andaina contra a Violencia de Xénero entre el Monte do Gozo y la Praza do Obradoiro de Santiago. Se trata de una campaña organizada anualmente por la Xunta para conmemorar el día mundial de la lucha contra esta lacra, que se celebra el jueves, 25 de noviembre. En esta iniciativa, con el lema 'Camiño ao Respecto' y capitaneada por la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana; han participado también las responsables de Mar, Rosa Quintana, y de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez; así como diversos colectivos de la sociedad civil. Aparte de esta caminata presencial, la campaña permitía a toda la ciudadanía inscribirse de manera 'online' para participar desde sus respectivos pueblos. En total, según ha trasladado la conselleira de Emprego e Igualdade en declaraciones a los medios a su llegada al Obradoiro, había apuntadas unas 5.000 personas. De hecho, todas las personas que deseen colaborar en esta actividad todavía están a tiempo de descargar su dorsal hasta el próximo día 28, en la web www.andaina.caminoaorespecto.gal. Así, la Xunta les anima a compartir sus imágenes y vídeos en las redes sociales con el hashtag '#CAMIÑOAORESPECTO', a través de la dirección contacto@caminoaorespecto.gal o por el 'Whastapp' 669 962 249.

“CONTINUAR LUCHANDO”. María Jesús Lorenzana ha destacado lo “muy necesario” que es a día de hoy “sensibilizar muchísimo a la población y seguir recordando que, mientras exista un solo caso de violencia de género, toda la ciudadania” y “los poderes públicos” tienen que “continuar luchando”. En este sentido, ha apelado a que el mensaje de la igualdad de género “y el principio de libertad de la mujer” cale en la sociedad: “No se puede tolerar ni la mayor de las violencias ni el mínimo ataque machista”. Además, la conselleira ha hecho un llamamiento a educar a los más jóvenes en la igualdad, puesto que las nuevas tecnologías “están introduciendo un nuevo elemento de comunicación que tiene sus particularidades y avanza con rapidez”. En este contexto, Lorenzana ha reivindicado que la Xunta ya está adaptando los materiales didácticos y formando al profesorado, además de formalizar sendos convenios firmados con colegios y asociaciones de periodistas de Galicia para que estos mensajes lleguen a la ciudadanía.

RED DE APOYO A VÍCTIMAS EN GALICIA. Durante su discurso de cierre de la andaina ante cientos de personas en la Praza do Obradoiro, la conselleira también ha subrayado que Galicia dispone de una red de apoyo, ayudas y recursos para mujeres en su camino de romper con el círculo de la violencia de género y de independizarse de su agresor. Así, ha asegurado que la gallega es “la primera comunidad” en contar con una ayuda económica mensual para las víctimas que se mantiene durante todo el año, lo que se suma a incentivos a la contratación y programas de reinserción laboral de mujeres con especiales dificultades en la búsqueda de empleo, entre otras iniciativas. Asimismo, Lorenzana ha destacado los 84 centros de información a la mujer distribuidos por toda Galicia que prestan atención jurídica, psicológica y acompañamiento constante, así como los convenios de la Xunta con los colegios de psicólogos y de trabajadores sociales para mantener turnos de guardia especializados en esta materia. Todas estas iniciativas, ha incidido Lorenzana, buscan “ganar la batalla a la violencia de género” y a otras manifestaciones de esta lacra, como “la violencia sexual y digital”.